Formule 1 : Leclerc et Albon sur le GP d’Australie ce we [Virtual GP]

ENFIN, les stars de la Formule 1 finissent par suivre la voie ouverte par leurs collègues de la MotoGP. Ainsi, pour le deuxième Grand-Prix virtuel de F1, ils seront cinq pilotes en activité dans la catégorie reine à en découdre. 5, c’est encore un peu faible, mais cela donne de l’espoir que d’avantage de pilotes s’inscrivent, à l’avenir.

Formule 1 : Leclerc, Albon, les top drivers s’y mettent enfin !

En plus de Lando Norris, Nicholas Latifi et plus récemment, George Russell, deux nouveaux pilotes rejoignent la liste des concurrents dans le cadre des Virtual G.P organisés par les pouvoirs sportifs. Le but étant de compenser la perte des Grand-Prix « réels ». A l’occasion du Grand-Prix d’Australie virtuel, donc, deux top drivers seront présents sur la grille à savoir, Charles Leclerc (Ferrari) et Alex Albon (Red Bull Racing).

Pour mémoire, c’est sur le jeu vidéo F1 2019 (PC) de Codemasters que la compétition a lieu. D’où l’impossibilité de courir, comme cela était normalement prévu dans la réalité, au Vietnam. C’est donc la manche de Melbourne qui a été choisie, en remplacement. Rendez-vous, donc ce dimanche 5 avril à 21H00, en direct, sur les chaînes Youtube, Twitch et Facebook officielles de la Formule 1.

