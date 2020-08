Formule 1 : Les 10 équipes signent les Accords Concorde

Les 10 écuries actuellement présentes en Formule 1 ont signé les Accords Concorde. Ces derniers les engagent dans la catégorie reine du sport automobile jusqu’en 2025.

C’est reparti pour un tour ! Après de nombreux mois d’âpres négociations, toutes les équipes présentes en Formule 1 ont désormais signé les Accords Concorde. Après avoir initié le mouvement, Ferrari, McLaren et Williams ont donc été imitées. La FIA, Liberty Media et les différents teams ont trouvé un terrain d’entente, ce qui n’était pas une mince affaire…

Ces accords portent en effet sur la manière dont est régie la Formule 1. Notamment sur la distribution de revenus aux équipes, de 2021 à 2025. Le sujet est donc épineux. D’autant que le but est de réduire l’écart financier et sur la piste entre les écuries. Le tout en assurant un avenir à long terme à la F1.

Les instances dirigeantes de la Formule 1 se félicitent en tout cas d’avoir réussi à signer ces accords, malgré une année 2020 difficile. « Cette année est sans précédent pour le monde et nous sommes fiers que la Formule 1 se soit unie ces derniers mois, afin de reprendre les courses en sécurité, déclare Chase Carey, patron de la F1.

« Nous avons dit plus tôt dans l’année que qu’en raison de la pandémie, la signature des Accords Concorde prendrait un peu plus de temps. Et nous sommes heureux d’avoir obtenu l’accord des 10 écuries en août sur les projets pour l’avenir de notre sport à long terme. »

Jean Todt se félicite également de la signature de ces accords. Le président de la FIA met l’accent sur les défis qu’a déjà et que devra encore relever la Formule 1 dans le futur :

« Aujourd’hui confirme qu’un nouveau et excitant chapitre de l’histoire est sur le point de démarrer. Alors que le monde fait face à un défi sans précédent, je suis fier de la manière dont les acteurs de la Formule 1 se sont associés les mois passés, dans l’intérêt du sport et des fans. Le tout pour aller vers une compétition plus viable, équitable et excitante, au sommet du sport automobile. »

#F1 – The FIA and @F1 can today confirm that all ten teams have agreed to the new Concorde Agreement:https://t.co/KK8XYce8k8

— FIA (@fia) August 19, 2020