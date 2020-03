Formule 1 : Les GP de Bahreïn et du Vietnam subissent le même sort

Cela n’était qu’une question de temps mais la nouvelle est arrivée plus tôt que prévu. Compte-tenu de la propagation du COVID-19, présent dans toutes les zones du globe, les Grand-Prix de Formule 1 de Bahreïn et du Vietnam n’auront pas lieu. Ou, tout du moins, pas aux dates prévues. Voilà qui confirme que nous pourrions ne pas assister à un G.P de F1 avant un certain temps, probablement pas avant l’été, au mieux. Mais tabler sur septembre serait sans doute plus raisonnable.

Le COVID-19 frappe encore la Formule 1

« Nous avons tenu des discussions continues avec la F1 et la FIA ces dernières semaines, alors qu’évoluait la situation du COVID-19 au niveau mondial. La décision mutuelle de reporter la course est la bonne, compte tenu des dernières nouvelles et de la priorité majeure qu’est la protection de la santé de tous. Nous allons travailler étroitement avec nos partenaires de la F1 et de la FIA pour surveiller la situation mondiale et espérons pouvoir accueillir la F1 plus tard dans l’année, le moment venu. » a déclaré le Directeur du circuit de Sakhir.

« Reporter les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam était la seule décision possible compte tenu de toutes les informations dont nous disposons actuellement. Nous continuons de nous appuyer sur les conseils de l’Organisation mondiale de la Santé et des gouvernements, et allons travailler avec eux lors de cette période imprévisible pour protéger les fans, les concurrents et toute la communauté du sport automobile. » Jean Todt