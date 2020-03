Formule 1 : les GP de Monaco, des P-B et d’Espagne devraient sauter aussi

Voilà, nous savons désormais qu’il n’y aura pas de Formule 1 pendant au moins 2 mois et demi. Car, après l’annulation de la course de Melbourne puis les reports indéterminés de Bahreïn et du Vietnam -alors que la Chine était déjà décalée- les autorités sportives ont évoqué les cas des courses suivantes. Selon Ross Brawn, nous pouvons donc nous attendre à une reprise d’ici la fin du mois de mai…

La Formule 1 fin mai ? Aucune certitude…

Terrible nouvelle pour la Formule 1, le Grand-Prix de Monaco pourrait ne pas se courir cette saison. Du moins, à la date habituelle, la perspective d’un décalage à une autre date ne devant pas être écartée. En plus de la perte de cette épreuve mythique, celle de Barcelone subirait le même sort. Mais aussi, le très attendu Grand-Prix des Pays-Bas (nouvelle entrée dans le championnat) et son banking impressionnant. Soit un total de sept courses mises au placard, nous l’espérons provisoirement.

Voici le communiqué officiel publié voilà quelques heures :

« Suite à l’annonce de l’annulation du Grand Prix d’Australie cette semaine et à la nature continue et fluide de la situation COVID-19 dans le monde, la Formule 1, la FIA et les promoteurs ont pris ces décisions afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, les participants et les fans du championnat, ce qui reste notre principale préoccupation. »

« Toutes les parties ont déclaré qu’elles espéraient que les courses pourraient être organisées à une date ultérieure, et à la lumière de l’impact du virus, le communiqué a ajouté qu’il est prévu que la saison de F1 ne puisse commencer que fin mai« .

« La Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs des courses à Bahreïn et au Vietnam et les autorités sanitaires locales pour surveiller la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles pour chaque Grand Prix plus tard dans l’année. si la situation s’améliore« .

« En conséquence, la Formule 1 et la FIA prévoient d’entamer le championnat d’Europe fin mai, mais compte tenu de la forte augmentation des cas de COVID-19 en Europe ces derniers jours, cela sera régulièrement revu« .

« Si la situation s’améliore« , peut-on lire, le tout suivi d’un message de prudence évoquant de possibles mises à jour de la date annoncée. Donc, sur le papier, le Grand-Prix d’Azerbaïdjan pourrait marquer le retour de la Formule 1. Mais en pratique, il se pourrait qu’il faille attendre plus longtemps. De là à imaginer une annulation totale de la saison, il n’y a qu’un pas à franchir et celui-ci dépendra des desseins du virus en question. Et de notre capacité à le freiner, le contenir et ou l’éradiquer. Ce qui pourrait prendre plus que deux mois et demi…

