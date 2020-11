Formule 1 : les horaires et diffusions en direct (et en avance) du GP de Turquie

Nous retrouverons la Formule 1 dans moins d’une semaine, pour un retour attendu par de nombreux pilotes, en Turquie. Car la piste située dans la région d’Istanbul fait partie des plus attractives, en termes de pilotage. Aussi, pour cette édition 2020 qui n’était pas programmée dans le calendrier initial, nous seront confrontés à une heure de départ inhabituelle.

Formule 1 : essais et courses avancés, en Turquie

Alors que la plupart des Grand-Prix de Formule 1 se déroulent généralement en début d’après-midi, celui de Turquie verra son départ avancé en fin de matinée. En effet, c’est à 11H10 que l’extinction des feux aura lieu, pour une arrivée pile au moment du dîner, dimanche prochain Par ailleurs, essais libres et qualifications seront également avancés. Nous verrons, en termes d’audiences, si ce choix s’avérera judicieux ou non.

Mais le principal événement de cette course pourrait être l’attribution du titre de champion du monde des pilotes, deux semaines après que celui des constructeurs ne soit tombé dans l’escarcelle de Mercedes. Et si nous savons d’ores et déjà qu’il s’agira d’un pilote Mercedes, Valtteri Bottas conserve, mathématiquement, ses chances. Néanmoins, il serait surprenant que Lewis Hamilton ne soit pas couronné.

Hamilton titré, en cas de contre-performance de Bottas

Ceci étant dit, à Istanbul, le Britannique n’aura pas complètement son destin entre ses mains. Car une victoire de Lewis devant son coéquipier ne sera pas suffisante pour que la star de la Formule 1 soit titrée pour la septième fois de sa carrière. Ainsi, il devra compter sur un abandon ou une contre-performance du Finlandais pour obtenir son sésame. Ce qui signifie que l’échéance a de bonnes chances d’être reportée à la course suivante, à Bahrein.

Quoiqu’il en soit, voici le programme TV et les horaires de ce Grand-Prix de Turquie de Formule 1 édition 2020.

Vendredi 13 novembre 2020

Libres 1 : 8H50, en direct sur Canal+ Sport

Libres 2 : 12H50, en direct sur Canal+ Sport

Samedi 14 novembre 2020

Libres 3 : 9H51, en direct sur Canal+ Sport

Qualifications : 12H48, en direct sur Canal+ Sport

Dimanche 15 novembre 2020

Départ de la course : 11H10, en direct sur Canal+