Formule 1 : les horaires et guide TV du Grand-Prix de Bahreïn 1

Pour pallier à l’absence de nombreuses courses cette saison, les organisateurs du championnat du monde de Formule 1 ont eu recours au principe de courses doubles, sur certains circuits. Silverstone ou encore, le Red Bull Ring sont là pour en témoigner. Et un autre circuit va suivre le même procédé, mais de façon différente. Il s’agit du tracé de Bahrein, donc le Grand-Prix numéro 1 aura lieu dans quelques jours.

Formule 1 à Bahreïn : circuit classique avant de découvrir un ovale

Vendredi prochain, le 27 novembre 2020, débutera le Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1 tel que nous le connaissons. C’est à dire, sur le circuit de Sakhir dans sa version que nous avons toutes et tous déjà en tête. Néanmoins, le week-end suivant, c’est sur une piste différente qu’un deuxième acte aura lieu. Nous nous intéresserons, le cas échéant, à cette piste, proche d’un ovale.

Mais pour l’heure, focalisons-nous sur le G.P de Bahreïn 2020. Une épreuve qui, malheureusement, n’offrira plus de suspense, au niveau du championnat du monde des pilotes et des constructeurs. Mercedes étant déjà titrée, tout comme Lewis Hamilton, il faudra donc s’intéresser aux accessits. A savoir, la quatrième place du classement des pilotes et le troisième rang niveau constructeurs. Avec une équipe Renault F1 désormais en difficulté, suivant le fiasco de la Turquie.

Grand-Prix de Bahrein 2020 : programme, heure de Paris

Et c’est avec un léger décalage horaire que nous pourrons suivre essais et course, le week-end prochain. Néanmoins, ce Grand-Prix de Bahreïn profitera, comme chaque année, d’horaires très proches de ceux observés sur les courses européennes. Voici donc le programme TV, heure de Paris, de l’événement.

Vendredi 27 novembre 2020

Libres 1 : 12H00 (midi), en direct sur Canal+ Décalé

Libres 2 : 15H50, en direct sur Canal+ Décalé

Samedi 28 novembre 2020

Libres 3 : 12H20, en direct sur Canal+ Décalé

Qualifications : 15H45, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 29 novembre 2020

Départ de la course : 15H10, en direct sur Canal +