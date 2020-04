Formule 1 : Les Pays-Bas à huis-clos ? Le responsable ne veut pas en entendre parler

Si la perspective de voir se dérouler des Grand-Prix de Formule 1 à huis clos est de plus en plus réelle, certains ne veulent même pas en entendre parler. Et dans le cas en question, cela peut se comprendre. En effet, pour le Grand-Prix du Pays-Bas, il s’agirait d’un retour dans la catégorie reine après 35 ans d’absence. Alors, plutôt que d’organiser une course sans public, Jan Lammers préférera reporter à l’année prochaine. Ce qui reste difficile à expliquer sur le plan financier.

La Formule 1 aux Pays-Bas, avec le public sinon rien ?

« Si l’on a une course, elle doit avoir lieu sans compromis. Il faut pouvoir fêter ça. Pour nous, il s’agit du retour de la Formule 1 après 35 ans d’absence. Ce devrait être une fête formidable, que l’on veut célébrer avec tout le monde. Un Grand Prix sans spectateurs, ce n’est pas quelque chose à quoi nous voulons penser tant que la question ne nous a pas été posée. Heureusement, ce n’est pas encore arrivé. En ce qui nous concerne, ce n’est tout simplement pas possible« , a-t-il déclaré à nos confrères de Motorsport.com.

« Nous ne pouvons pas oublier que la FIA et la FOM font face à une tâche incroyable. Ils essaient de sauver tout ce qu’ils peuvent : les équipes, les promoteurs, les sponsors. Ils font tous ce que l’on peut attendre d’eux, ils réfléchissent à tous les scénarios. Nous ne pouvons qu’espérer que nous aurons bientôt le feu vert et que nous aurons rapidement un Grand Prix. Cela voudrait dire que le virus est un peu plus sous contrôle, et c’est la chose la plus importante dans tout ça »

Malgré tout, donc, Lammers a bon espoir que le Grand-Prix ait lieu, cette année, dans des conditions normales. Souhaitons que l’intéressé soit dans le vrai…