Formule 1 : les qualifications à suivre en direct à heure décalée

Attention car pour ce Grand-Prix de Sakhir de Formule 1, les horaires ont été volontairement décalés. Une épreuve qui se déroulera de nuit mais qui ne jouira pas du même programme TV que celui mis en place le week-end dernier (GP de Bahreïn). Ainsi la séance de qualifications sera diffusée en live ce samedi 5 décembre 2020, dans la soirée.

Formule 1 : une séance qualificative exceptionnellement tard

Plusieurs changements sont à noter concernant les qualifications (et la course) du Grand-Prix de Sakhir de Formule 1 2020. En effet, contrairement à la semaine dernière, les hostilités ont été retardées. Ainsi, les qualifications ne seront diffusées qu’à 18H00, en direct, aujourd’hui. Par ailleurs, ce sera bien sur Canal+ Décalé que la séance aura lieu. Et pour la course, il faudra se brancher sur la même chaîne. Alors que c’est habituellement Canal+ qui est choisie pour le départ des Grand-Prix de Formule 1.

Pour ce qui est des essais libres 3, le rendez-vous est donné pour 15H00, ce samedi, toujours en direct et encore une fois sur Canal+ Décalé. Bien sûr, nous vous proposons les résumés ainsi que les classements complets quelques secondes après que le drapeau à damier soit agité dans chacune des sessions concernée.