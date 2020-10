Formule 1 : Les qualifications retardées de 30 minutes

Suite à l’arrachage d’une plaque d’évacuation d’eau en fin d’essais libres 3, le début des qualifications des Formule 1 à Portimao est reporté de 30 minutes. On imagine qu’il s’agit pour les organisateurs d’être certain de leurs réparations. Rendez-vous à 15h30 pour le début des qualifications.

🚨 UPDATE 🚨

The start of qualifying is delayed by 30 minutes while the circuit is repaired at Turn 14 following damage in FP3

New start time 14:30 ⏰#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/7kSRPY7tlT

— Formula 1 (@F1) October 24, 2020