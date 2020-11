Formule 1 : les résultats de la qualif sont provisoires, plusieurs pilotes sous enquête

Si les qualifications du Grand-Prix de Turquie de Formule 1 se sont finalement achevées, après plusieurs interruptions de séance, le classement reste provisoire. En effet, en Q1, de nombreux pilotes auraient amélioré leurs chronos sans lever le pied sous régime de drapeau jaune. Et comme l’a annoncé la direction de course, chaque cas sera étudié après la séance. Il se pourrait donc que la grille définitive ne soit définie que très tard ce soir. Aussi, la pole position surprise de Lance Stroll n’est pas encore validée. Car il pourrait faire partie des pilotes pénalisés. Dans tous les cas, nous vous informerons des éventuelles décisions et sanctions. A suivre…