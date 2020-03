Formule 1 : les temps cumulés des essais de Barcelone 1 et 2

Formule 1, Barcelone, tests. Samedi dernier, nous vous proposions de découvrir les temps cumulés de la semaine écoulée. L’occasion de confirmer, une fois encore, la domination de Mercedes. Bien que Red Bull soit susceptiblesd’avoir caché son jeu. Aujourd’hui, ce sont les chronos cumulés sur les deux semaines de tests que nous vous proposons. Là encore, les flèches d’argent sont les grandes gagnantes.

Souvent à l’aise en essais, Valtteri Bottas était sans doute missionné par Mercedes pour titiller le chronomètre, à Barcelone. Il faut dire que le Finlandais est capable d’aller très vite sur un tour, comme il l’a souvent démontré face à Lewis Hamilton, en qualifications. Et la mission s’est avérée être une réussite, pour le no77. Satisfaction chez les gris, donc, les deux pilotes étant à l’aise dans leur monoplace, laquelle faisant preuve d’une belle pointe de vitesse. Attention néanmoins car, côté fiabilité, la belle mécanique ne parait pas encore bien huilée…

Mercedes est donc, probablement, favorite. Mais le chrono de Max Verstappen et Red Bull, réalisé avec des pneus « C4 » (contre des C5 pour Bottas et Mercedes), ne peut pas réellement être analysé. Une demi-seconde derrière mais deuxième des essais, le Néerlandais sera sans doute dans la course face aux allemandes, dès le Grand-Prix d’Australie. Reste à déterminer si les Ferrari en seront également. Moins efficaces en ligne droite, elles ont gagné en appui dans les courbes. A quel point ? Nous ne saurons à Melbourne, qui sera un excellent révélateur à ce niveau.

En attendant nos analyses des différentes équipes et notamment de ma bataille qui nous attend dans le second peloton (mené par Renault ??), voici les temps cumulés de ces deux semaines de tests.

For the second year running, Mercedes rack up the most laps in #F1Testing, completing 4,203km in Barcelona 💪#F1 pic.twitter.com/FXJSCa77Cl

— Formula 1 (@F1) February 29, 2020