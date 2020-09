Formule 1 : Lewis Hamilton, le Mea Culpa, après sa réaction à Sotchi

Faut-il y voir un retour en arrière sincère de Lewis Hamilton, où une tentative de rattrapage de communication par ses employeurs ? Personne ne peut le dire, en dehors des concernés. Mais toujours est-il qu’après ses propos suspicieux, tenus en aval du Grand-Prix de Russie de Formule 1, après avoir été sanctionné à deux reprises par les commissaires, le Britannique a finalement présenté ses excuses…où, tout du moins, quelque chose s’en rapprochant !

Lewis Hamilton : un mea culpa, mais pas plus

Il se peut que je n’arrive pas toujours à faire face à l’adversité. Il se peut que je ne réagisse pas toujours comme vous le souhaitez lorsque la tension est forte, mais après tout, je ne suis qu’un être humain, et je suis passionné par ce que je fais. J’apprends et je grandis chaque jour. Je tire des leçons et je continue à me battre. Merci à ceux qui continuent de me soutenir et à ceux qui se battent à mes côtés. Still we rise !

Une forme de Mea Culpa, donc, même si le sextuple champion du monde de Formule 1 n’a pas retiré les propos tenus ni même, exprimé de regrets clairs. Mais afin de ne pas s’attirer les foudres des pouvoirs sportifs, lui qui compte déjà 8 points de pénalité sur 12 possibles, mieux valait atténuer son discours, pour enterrer la hache de guerre. Ne serait-ce que provisoirement…