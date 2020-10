Formule 1 : Lewis Hamilton succède à Damon Hill, en pole position au Portugal

Lewis Hamilton signe la pole positon au Grand Prix du Portugal de Formule 1, devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Le Britannique succède à Damon Hill, poleman il y a 24 ans au Portugal.

C’est avec une petite demi-heure de retard que débutent les qualifications du Grand Prix du Portugal, sur le circuit de Portimao. Sur ce tracé piégeux, les surprises ne sont pas à exclure. Dès la Q1, on sent les pilotes en difficulté avec leurs gommes. Les pneus ont toujours du mal à mordre l’asphalte portugais.

Pour mieux appréhender leurs pneus, les pilotes n’hésitent pas à enchaîner plusieurs tours sur le même train de gommes, en améliorant. Les stratégies sont donc assez différentes de ce dont l’on à l’habitude. Il faut en effet attendre un deuxième, voire un troisième tour pour les améliorations.

Dans les tous derniers instants, George Russell parvient ainsi à se hisser en Q2. Il devance dans l’ordre Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Kevin Magnussen et Nicholas Latifi éliminés. Dommage pour Romain Grosjean, qui a tenu la qualification pendant un certain temps. En tête, Lewis Hamilton réalise le meilleur temps devant Max Verstappen, Valtteri Bottas et Pierre Gasly.

Vettel derrière Russell en Q2

Place à la Q2 désormais. Au sommet de la feuille des temps, on prend les trois mêmes, on inverse leurs positions et on recommence. Après les premières tentatives, Valtteri Bottas mène largement devant Lewis Hamilton et Max Verstappen, en pneus médiums. Esteban Ocon est le premier éliminé pour ce moment, avec notamment Sebastian Vettel. Mais il reste encore du temps pour améliorer…

La hiérarchie, en tête comme pour le passage en Q3, ne change pas en fin de session. Seul Sebastian Vettel est dépassé par George Russell. L’Allemand est, aussi surprenant que cela puisse paraître, en gommes médiums et partira 15e demain. Son équipier, sur les mêmes pneus, s’en sort 8e. Esteban Ocon, Lance Stroll, Daniil Kvyat, George Russell et Sebastian Vettel sont donc out avant la Q3. On note une sortie de piste pour Daniel Ricciardo, sans dégâts apparents. Pierre Gasly et Sergio Perez sont aussi sous investigation suite à un incident.

Hamilton en pole en médiums

Les 10 pilotes restants s’affrontent maintenant pour la pole position. Le premier à frapper est Valtteri Bottas, qui s’empare du meilleur temps 47 millièmes devant son équipier. Mais Max Verstappen n’est pas loin et pourrait venir jouer les trouble-fêtes dans cette dernière partie des qualifications. On note qu’Alex Albon est en gommes médiums, ce qui semble bien fonctionner.

À tel point que les Mercedes choisissent aussi d’utiliser les médiums. Et ça va plus vite. Hamilton passe en 1’16’934 et ravit la pole position à Valtteri Bottas. Sorti en piste peu après, le Finlandais lui répond… et c’est un 1’16’754 pour lui. Mais il reste une tentative à Hamilton. C’est celle-ci qui compte, puisque le Britannique réussit un 1’16’652 !

La pole position revient donc une nouvelle fois à Lewis Hamilton pour la 97e fois. Valtteri Bottas est 2e, devant Max Verstappen. Pierre Gasly prend le 9e chrono, devant Daniel Ricciardo, qui n’a pas pu rouler en Q3 après son crash. Rendez-vous demain 25 octobre à 15h10 pour le départ de la course de Formule 1.

Le classement des qualifications du Grand Prix du Portugal de Formule 1

Hamilton Bottas Verstappen Leclerc Perez Albon Sainz Norris Gasly Ricciardo Ocon Stroll Kvyat Russell Vettel Räikkönen Giovinazzi Grosjean Magnussen Latifi