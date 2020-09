Formule 1 : libres 1 (FP1), Bottas au-dessus du lot, Ricciardo (Renault) P2 !

Formule 1, Sotchi, FP1 – Valtteri Bottas a dominé les premiers essais libres du Grand-Prix de Russie de Formule 1, devant la Renault de Daniel Ricciardo.

Grand-Prix de Russie de Formule 1 : c’est parti !

La Formule 1 reprend ses droits, en Russie, sur le circuit de Sotchi. Très vite, Valtteri Bottas -toujours très à l’aise sur cette piste- s’installe aux commandes. Mais la hiérarchie évolue dans les minutes suivantes, notamment avec Kvyat, qui prend la tête devant Perez, avant la demi-heure de séance. Nous retrouvons ensuite Bottas et, plus étonnant, Magnussen. Néanmoins, les gros bras n’ont pas encore tenté de tour de qualification. Plusieurs minutes plus tard, Carlos Sainz part à la faute et tape légèrement le mur.

A mi-séance, Valtteri mène toujours devant Perez, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Gasly, Sainz, Kvyat, Ocon, Stroll, Magnussen, Albon, Russell, Vettel, Hamilton, Latifi, Raikkonen, Grosjean et Norris. Pour sa part, Giovinazzi est toujours cloué dans son stand. Mais moins de dix minutes plus tard, c’est le drapeau rouge ! George Russell a tapé fort, avec sa Williams Mercedes. Puis, à 28 minutes du drapeau à damier, l’ensemble des pilotes reprennent la piste.

LATIFI 🎧: « I crashed – sorry guys » Red flags are out as the Williams driver goes into the barriers at Turn 10 💥#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/mNzTNhONcp — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Un point sur le classement, qui avait évolué avec l’interruption de ces FP1 avec Bottas devant, cette-fois, Esteban Ocon, qui précède Perez, Verstappen, Ricciardo et Leclerc. Mais peu de temps après Perez, puis Verstappen, reprennent le meilleur. Sans battre Bottas, toutefois. Pour l’heure, Lewis Hamilton reste loin, au 17ème rang. Enfin, à 17 minutes du dénouement, Giovinazzi coupe la ligne et prend la 13ème place. Raikkonen est également dans un tour. Mais il conserve sa 14ème place.

Pour sa part, le no44 est toujours en gommes dures. Visiblement, il gère sa séance de manière très différente de son coéquipier. Daniel Ricciardo est à l’attaque et l’Australien revient à la seconde place. A une demi-seconde de la Mercedes no77. De son côté, Stroll est maintenant 5ème. Classement qui névoluera plus jsuqu’au drapeau à damier. Meilleur temps de Valtteri Bottas, donc, devant la Renault de Ricciardo, tandis qu’Esteban Ocon, meilleur tricolore, prend la 6ème place.

Etonnante séance pour Lewis Hamilton, resté loin des débats, en pneus durs, durant toute la durée de ces libres 1. Place au classement.