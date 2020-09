Formule 1 : libres 1 (FP1), Bottas en pointe, Gasly 5ème, devant Ocon (Renault) !

Formule 1, Toscane, EL1 – C’est Valtteri Bottas qui a été le plus prompt à s’adapter au circuit du Mugello, théâtre du premier Grand-Prix de Toscane de l’histoire. Il devance Max Verstappen et Charles Leclerc, dont la Ferrari semble bénéficier d’un regain de forme.

Formule 1 : G.P de Toscane, 1ère historique !

C’est une première dans l’histoire de la Formule 1, le Grand-Prix de Toscane va avoir lieu ce week-end. Sur le circuit du Mugello, l’ensemble des pilotes vont découvrir ce tracé, à l’occasion des essais libres 1. Et si le week-end dernier a offert un vent d’air frais à la hiérarchie, tout devrait rentrer dans l’ordre, ces prochaines heures. Les Mercedes sont donc les grandes favorites alors que l’on attend une réaction de Ferrari à domicile pour la seconde fois consécutive. Car ce week-end, l’équipe italienne célèbre son 1000 G.P.

Les feux passent au vert et les différentes monoplaces se lancent de suite en piste. Car il y a beaucoup de travail à réaliser, pour obtenir les meilleurs réglages possibles, en l’absence de références. Et c’est Valtteri Bottas qui signe la toute première référence du week-end. Gasly puis Albon suivent au classement, quelques secondes plus tard. Avant que Raikkonen ne prenne la deuxième place provisoire. Sauf que Pierre améliore et repasse le Finlandais. Vestappen est à l’attaque, et s’invite au 3ème rang. Derrière l’Alpha Tauri.

Puis Kimi passe le Néerlandais. Meilleur temps pour Gasly ! Max remonte, mais échoue derrière Pierre. Charles Leclerc cinquième. Tous les pilotes ont signé un chrono, désormais. A part les Racing Point, actuellement en piste. Russell P4. La hiérarchie reste surprenante, ce qui nous fait mentir. Mais cela est certainement due au fait que cette piste reste méconnue par les équipes. Lewis Hamilton signe le troisième temps, après moins de 30 minutes. Alors que Verstappen prend finalement les commandes.

C’est au tour de Magnussen de progresser dans la hiérarchie, c’est le 14ème temps. Mais son coéquipier le bat immédiatement, Romain est 15ème, car entre-temps, Latifi a signé le 12ème chrono. Plutôt en forme en ce début de séance, Charles Leclerc revient au 3ème rang. Puis Bottas signe le 2e temps. Mais il est battu par Leclerc puis Hamilton. Verstappen reste aux commandes. Belle amélioration, aussi, de Ricciardo, sixième, dans la foulée de Gasly.

Norris déloge Verstappen, en pneus tendres

Lewis améliore, mais reste derrière Max. Nous atteignons le cap de la mi-séance, l’occasion de faire un point sur le classement. Verstappen est en tête, suivi dans l’ordre, d’Hamilton, Leclerc, Bottas, Gasly, Ricciardo, Perez, Sainz, Albon, Russell, Latifi, Stroll, Ocon Kvyat, Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Norris, Grosjean et Magnussen. Près de 7 minutes plus tard, Iceman s’offre une belle troisième place. A deux dixièmes du leader. Plus tard, ENFIN, le temps de référence de Verstappen tombe, grâce à Norris ! Le Britannique est à deux dixièmes du record de la piste.

Les records tombent, au Mugello

Beau progrès, aussi, de Grosjean, qui prend la 5ème place. Juste devant Giovinazzi. Tous ces pilotes sont en gommes tendres, d’où ces améliorations. Une Renault est dans un tour rapide, celle de Ricciardo. Résultat : 4ème chrono.Nouveau meilleur temps, pour Ocon ! Mais Hamilton est lui aussi en tendres et c’est un nouveau record du circuit ! Mais il est battu par Leclerc, lui même surclassé par Bottas. Et son chrono est bon car Verstappen échoue sur ses talons.

BOT on 🔝 The @MercedesAMGF1 driver has also completed the most laps of anybody (27) 👏#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/f48J8pL49c — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Et les chronos ne devraient, désormais, plus évoluer. Effectivement, les équipes se concentrent maintenant sur les longs relais. C’est donc Valtteri Bottas qui termine en tête de ces essais libres 1 du Grand-Prix de Formule 1 de Toscane. Voici l’ensemble du classement.