Formule 1 : Libres 1 (FP1), Bottas mène, apprentissage mouvementé au Portugal

Valtteri Bottas réalise le meilleur temps des essais libres 1 du Grand Prix Formule 1 du Portugal. Les pilotes ont souffert d’un gros manque d’adhérence, sur le circuit de Portimao.

Pour la première fois depuis 1996, le Portugal accueille un Grand Prix, sur le circuit de Portimao cette saison. Les nuages s’amoncellent dans le ciel, mais il fait sec en ce début d’essais libres 1. L’adhérence est toutefois limite en début de session. Parmi les premiers en piste, Carlos Sainz compare en effet ses sensations à l’illustre film Tokyo Drift, pour expliquer le manque de grip. Le pilote McLaren réalise un premier meilleur temps en 1’26’948, puis améliore. Mais ses deux chronos sont supprimés, à cause des limites de piste.

L’Espagnol ne s’arrête toutefois pas pour autant et continue d’enchaîner les boucles. Il réalise bientôt un 1’20’696. Dans le même temps, Max Verstappen part en tête-à-queue en sortie du virage 4. Le Néerlandais touche à peine la pédale de gaz et glisse. Il se plaint lui aussi du grip, parlant d’une « voiture de drift ». Le pilote Red Bull se fait également réexpliquer les limites de la piste par son ingénieur. L’équipe est en plein travail sur les suspensions avant.

Manque de grip pour les Formule 1

Après une demi-heure dans cette session, Charles Leclerc mène désormais devant Carlos Sainz. Lewis Hamilton est 3e, à quatre dixièmes. Pierre Gasly suit juste derrière. On note le bon début de session de Romain Grosjean, 5e à sept dixièmes. Esteban Ocon est 9e à 1’7 seconde. De nombreux pilotes se font piéger, toujours en cherchant leurs propres limites.

Quelques minutes plus tard, Charles Leclerc finit d’ailleurs en tête-à-queue dans le virage 14. Le Monégasque ne perd toutefois pas le rythme et améliore son chrono juste après. Mais il est battu par Lewis Hamilton, en 1’19’526. ‘Enfin’, une Mercedes mène au Portugal, d’un petit dixième pour le moment.

À mi-session, les pilotes attaquent leur travail

Au terme des 45 premières minutes, tous les pilotes sont de retour aux stands. On note que seuls les pneumatiques les plus durs ont été utilisés. Ces gommes sont très peu marquées au terme de ces premiers tours, ce qui confirme l’adhérence faible du bitume portugais.

Les équipes se débarrassent donc de ces pneus, avant de chausser les médiums en deuxième partie de séance. À 40 minutes du terme, ils sont presque tous en piste en gommes jaunes. Vettel ou Grosjean font cependant exception à la règle et continuent leur apprentissage en durs.

Mais quelle que soit la couleur des pneus, le grip semble manquer. Nicholas Latifi glisse ainsi hors piste, avec ses pneumatiques médiums. Daniil Kvyat estime pour sa part qu’il risque de créer du graining, ce qui pourrait endommager ses gommes. Qu’il est difficile cet apprentissage du circuit de Portimao.

Les Mercedes dominent la hiérarchie

En attendant, Valtteri Bottas réalise le meilleur temps en 1’19’491. Il devance Lewis Hamilton de quelques centièmes. En pleine amélioration quelques instants plus tard, le Finlandais est gêné par Lance Stroll. Les deux hommes manquent même de s’accrocher, dans le dernier virage.

Une vingtaine de minutes avant le drapeau à damier, les deux pilotes Mercedes s’échangent les meilleurs temps. En 1’18’410, Valtteri Bottas garde finalement la tête, 339 millièmes devant Lewis Hamilton. Au même moment, Pierre Gasly, 9e de cette séance, est rappelé aux stands par son ingénieur. Il y a « un problème sur la voiture » indique-t-on sur un ton assez… alarmant, au Normand. Espérons que ce ne soit pas grave.

Après cette vague d’améliorations, la hiérarchie se calme finalement. Valtteri Bottas conclut donc en tête devant Lewis Hamilton, avec Max Verstappen 3e. Charles Leclerc est 4e, Sebastian Vettel 10e. On note le 9e rang de Daniel Ricciardo, pour Renault, juste devant Pierre Gasly. L’autre monoplace tricolore est 19e, avec Esteban Ocon à 3’2 secondes. Romain Grosjean occupe pour sa part la 17e position. On note aussi une erreur pour Kimi Räikkönen et Daniil Kvyat. Esteban Ocon conclut cette session avec une voiture fumante, une image de mauvais augure…

Rendez-vous à partir de 16 heures. Retrouvez le programme du week-end ici.

Le classement des essais libres 1 Formule 1 au Portugal

Bottas Hamilton Verstappen Leclerc Albon Sainz Pérez Räikkönen Ricciardo Gasly Vettel Norris Kvyat Magnussen Stroll Giovinazzi Grosjean Russell Ocon Latifi

