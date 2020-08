Formule 1 : Libres 1 (FP1), Bottas mène, Grosjean P6

Valtteri Bottas mène les essais libres 1 au Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Le Finlandais devance Lewis Hamilton de 39 millièmes de seconde. Romain Grosjean réalise le 6e temps.

Le ciel se dégage et la température grimpe à Barcelone, pour le début du Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Les essais libres 1 débutent lentement. Les Ferrari sont parmi les premières à prendre la piste. De nombreuses voitures embarquent des équipements de test et ne vont pas chercher les chronos pour le moment. La piste est peut-être trop fraîche pour apporter de bonnes informations à ce moment.

Les Formule 1 testent la piste

Il faut finalement attendre près d’une vingtaine de minutes et Max Verstappen pour obtenir un premier chrono. Le Néerlandais est en 1’19’574, avec une voiture qui racle énormément au sol. Alex Albon le suit en piste, et se plaint d’une voiture à tendance sur-vireuse… puis sous-vireuse.

Ce premier temps précipite la sortie de nombreux pilotes. Valtteri Bottas prend ainsi la piste puis le meilleur chrono. Le Finlandais réalise un 1’18’575, en gommes dures. Daniel Ricciardo se classe 3e, alors que les monoplaces prennent petit à petit la piste. L’Australien remonte au deuxième rang peu après, à près de 7 dixièmes des Mercedes. Il est rapidement devancé par Hamilton, qui prend le meilleur temps, 57 millièmes devant Bottas.

Romain Grosjean au troisième rang

À mi-session, la séance est toujours aussi calme. Notons toutefois que seule 1’3 seconde séparent Max Verstappen, 4e, de Nicholas Latifi, 17e. Les tricolores pointent au 6e rang pour Ocon, 8e pour Grosjean et 14e pour Gasly. Norris, Magnussen et Nissany (à la place de Russell pour cette séance) sont un peu plus loin.

Quelques minutes plus tard, Romain Grosjean réalise un tour rapide, qui le place 3e. Le tricolore réussit le même chrono que Valtteri Bottas, deuxième. Intéressant, alors que plusieurs voitures reprennent la piste pour un nouveau run. Des améliorations sont peut-être à prévoir.

Mercedes met les chevaux !

Et cela n’attend pas. Repartis en piste en pneus tendres, Bottas puis Hamilton mettent 1’5 seconde à Grosjean. Le Finlandais est en 1’16’785, 39 petits millièmes devant son équipier champion en titre. Magnussen remonte pour sa part au 4e rang.

Alors que Max Verstappen s’empare de la 3e place, la séance est marquée par un tête-à-queue de Roy Nissany. Le pilote Israëlien se rate sans conséquence au virage 10. Alex Albon rencontre peu après un problème mécanique. Victime d’une perte de puissance, il rentre aux stands au ralenti.

Un petit contre-temps pour le Thaïlandais, qui reprend bientôt la piste. Les chronos ne changent en tout cas pas. Jusqu’au terme de la séance, Valtteri Bottas conserve la meilleure marque. Lewis Hamilton le suit de près, avec plusieurs problèmes de sous-virage.

Derrière, l’écart est déjà fortement creusé avec Max Verstappen, 3e à neuf dixièmes. Leclerc et Vettel complètent le top5, à deux dixièmes de la Red Bull. Romain Grosjean est le premier Français, surprenant 6e. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont respectivement 12e et 14e. L’autre Renault de Daniel Ricciardo conclut finalement au 18e rang.

Le week-end Formule 1 se poursuivra à partir de 15 heures, ce vendredi 14 août.

Le classement des essais libres 1 du Grand Prix d’Espagne de Formule 1

Bottas Hamilton Verstappen Leclerc Vettel Grosjean Pérez Albon Magnussen Stroll Sainz Ocon Norris Gasly Giovinazzi Räikkönen Kvyat Ricciardo Latifi Nissany

Lewis is pushing hard He's just 0.039s behind his team mate Bottas as the clock ticks down in FP1 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VmKT3DxhJV — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

(crédit photo : LAT Images)