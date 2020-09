Formule 1 : libres 1 (FP1), Bottas P1, Pierre Gasly beau 6ème (Monza)

Aux essais libres 1 du G.P d’Italie de Formule 1 2020, les Mercedes ont encore dominé les débats. Valtteri Bottas signe le meilleur chrono, devant Lewis Hamilton. Et pour compléter le trio de tête, bonne surprise, il s’agit de la Red Bull d’Alex Albon.

Formule 1 : c’est parti à Monza

C’est dans le temple de la vitesse, à Monza, que la Formule 1 nous revient, ce vendredi 4 septembre 2020. Un Grand-Prix d’Italie toujours très attendu même si, cette année, les Ferrari ne seront pas en lutte pour la victoire ni même, pour le podium.

Il est 11H00 précise et la voie des stands s’ouvre, laissant la place aux monoplaces. Mais personne ne se précipite en piste. Si bien qu’l faut attendre environ 20 minutes avant que les chronos ne commencent à s’enchaîner. Aussi, Alex Albon émerge rapidement pour prendre les commandes, suivi des Mercedes. Après une demi-heure de séance Albon mène donc devant Bottas, Stroll, Hamilton, Ocon, Leclerc, Kvyat, Raikkonen, Norris, Verstappen, Grosjean, Giovinazzi, Ricciardo, Gasly, Perez.

Mais les améliorations s’enchaînent, passée cette demi-heure. Ocon revient au 4ème rang tandis que Gasly signe le 11ème chrono. Max améliore lui aussi et c’est la 2ème meilleure performance provisoire. Son coéquipier reste donc en tête. Toutefois, Lewis efface le temps de la Red Bull. Meilleur temps, la Mercedes est maintenant suivie de Lance Stroll. Puis Perez rejoint son coéquipier, avec le 3ème temps. Juste avant que Verstappen ne récupère le second rang.

Max Verstappen sort et touche le rail

C’est au tour de Ricciardo de faire parler la poudre, le voilà à la troisième place, au volant de la Renault. Nouvelle référence, pour Valtteri Bottas cette-fois ! Il devance son coéquipier. Et sortie de Verstappen, qui vient de toucher le rail ! Son aileron reste dans le bac et le drapeau rouge est de sortie. Profitons de cette interruption de séance pour faire un point sur le classement, puisque le cap de la mi-séance est bientôt atteint.

Bottas devance Hamilton, Verstappen, Perez, Ricciardo, Albon, Stroll, Ocon, Sainz, Kvyat, Leclerc, Gasly, Raikkonen, Vettel, Giovinazzi, Norris, Grosjean, Latifi, Magnussen, Nissany. Après une dizaine de minutes, la séance reprend. Il reste moins de 40 minutes dans ces EL1. Les Haas améliorent. Les voici 13ème et 15ème, Grosjean devant Magnussen. Le no77 est en piste. Et il améliore son temps. Le no44 progresse aussi, mais reste à deux dixièmes du leader. Pierre coupe la ligne et signe le 5ème temps, derrière Albon et Kvyat. Le Honda semble bien se comporter à Monza.

Voilà Leclerc, qui revient dans le top dix, c’est le 7ème chrono. Tandis que Verstappen est déjà de retour sur le tarmac, après les réparations nécessitées par son contact avec le rail. Ricciardo en tête dans le premier secteur ! Mais il perd beaucoup dans le second. Mais il est en médiums. Sur la ligne, cela donne le 6ème temps. Max repart lui aussi à l’assaut du chronomètre. Il améliore, P5. Derrière l’étonnant Kvyat. Lando Norris, que nous n’avions pas beaucoup vu jusqu’ici, s’invite au 8ème rang.

A partir de là, les améliorations ne devraient plus être légion. Sachant que les équipes travaillent maintenant sur différents programmes. C’est donc Valtteri Bottas qui signe la référence de ces libres 1, sur le circuit de Monza. Il devance son coéquipier ainsi que la Red Bull d’Albon, l’Apha Tauri de Kvyat et l’autre Red Bull, celle de Verstappen. Place au classement complet.