Formule 1 : libres 1 (FP1), Hamilton 1er, Perez en embuscade; Ocon P10

C’est parti pour le Grand-Prix de Hongrie de Formule 1 de 2020. Et à l’occasion des libres 1, quelques gouttes sont venues perturber très provisoirement les débats. Ce qui n’a pas empêché les Mercedes de briller et même, de dominer la séance.

Formule 1 : coup d’envoi du 3ème G.P d’affilée

On enchaîne avec un troisième Grand-Prix de Formule d’affilée, en cette saison si spéciale, perturbée par la période de confinement. C’est donc en Hongrie, sur l’Hungaroring, que les pilotes ont rendez-vous. Une piste qui sourit très régulièrement à Lewis Hamilton, recordman de victoires ici. Mais avec une météo prévue capricieuse ce week-end, des surprises sont peut-être à attendre…

The sun is hiding for now and it’s pretty humid at the Hungaroring ☁️ We’re minutes away from FP1 ⏰#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/zBIbEPfbNY — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

La séance se lance enfin et c’est Lando Norris qui est le premier à s’introduire sur le tarmac. Dans le stand Alfa Romeo, c’est Robert Kubica qui est présent, au volant de la monoplace de Kimi Raikkonen. Comme annoncé préalablement. Après dix minutes de roulage, Max Verstappen s’élance et signe la première marque puisque la Mclaren n’avait pas réalisé de tour rapide. Le Néerlandais est celui sur qui se portent les espoirs d’un éventuel duel, face à Mercedes ce week-end. Il est suivi, 5 minutes plus tard, de l’autre grand challenger du no44, Valtteri Bottas. Actuel leader du classement des pilotes.

Le Finlandais coupe la ligne et prend les commandes de ces libres 1. Vient ensuite le tour de son coéquipier. Qui prend immédiatement la tête. Néanmoins, au terme d’une seconde boucle, le no77 retrouve le leadership. Derrière, en dehors de Gasly et Kubica, tout le monde à signer au moins un chrono. Après Bottas, Hamilton et Verstappen, Stroll est 4ème, rapidement battu par Leclerc. Sainz est sixième, suivi de Perez, Vettel, Magnussen et Ricciardo. Après bientôt 30 minutes d’essais.

Formule 1 – Hongrie : la pluie est déjà là !

En tendres, Lewis Hamilton retrouve la position de pointe. Progression à noter aussi chez Renault. Daniel Ricciardo prend la 4ème place. Sur un tracé qui plait beaucoup à l’Australien, d’ailleurs. Ocon aussi est en forme, il s’offre provisoirement la 6ème place. Nous venons de passer le cap de la demi-heure et c’est Kevin qui s’installe dans le top six. Avant d’être délogé…par George ! Oui, la Williams va mieux…

Grosse amélioration de Perez (en pneus durs !), qui prend la troisième place…devant Latifi ! Etonnant début de séance. Mais avec les gouttes de pluie qui viennent de faire leur apparition, nombre de pilotes rentrent au box. Vettel améliore tout de même, le voilà 7ème. Stroll améliore lui aussi, il s’affiche désormais au 4ème rang. Nous arrivons au cap de la mi-séance. Aussi, Hamilton mène devant Bottas, Perez, Stroll, Latifi, Leclerc, Verstappen, Vettel, Ocon, Sainz, Ricciardo, Grosjean, Russell, Magnussen, Albon, Kvyat, Norris, Giovinazzi, Kubica. Pierre Gasly n’a réalisé aucun tour.

Big lock-up from Max Verstappen early on in FP1 He’s currently top of the timesheets after 15 minutes at the Hunagroring 🚀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/fYLgW3Lj8B — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

Toutefois, malgré la menace de pluie, les pilotes reprennent la piste 5 minutes plus tard. Les gouttes semblent s’être éloignées du circuit de Budapest. La Renault no3 revient dans le top 5, derrière les deux Racing Point. Ocon passe 10ème et sort Magnussen du top dix. Par ailleurs, Valtteri a profité de la reprise -après les gouttes- pour repasser devant son coéquipier. Quelques autres améliorations ont été enregistrées alors procédons à un nouveau point, à 20 minutes du drapeau à damier.

Hamilton a repris la tête devant Bottas, Perez, Stroll, Ricciardo, Vettel, Leclerc, Verstappen, Norris, Ocon, Sainz, Magnussen, Albon, Grosjean, Latifi, Kvyat, Giovinazzi, Russell, Kubica. Par ailleurs, les pilotes travaillant désormais sur les longs relais, nous ne devrions plus observer d’améliorations.

Quadruplé Mercedes en Hongrie

Le drapeau à damier est passé, sur les essais libres 1 du Grand-Prix de Hongrie de Formule 1 2020. Et pour l’heure, l’opposition attendue, derrière Mercedes, n’est pas là. A moins que nous ne puissions considérer les Racing Point comme les meilleures rivales des allemandes. Car avec leur châssis Mercedes de l’an passé, l’écurie rose semble très forte. Au point que ni Mclaren, ni Red Bull ou Ferrari n’ont semblé capables de rivaliser. Place au classement des ces EL1.