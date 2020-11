Formule 1 : libres 1 (FP1), Hamilton intraitable, Gasly P5, Grosjean P14

F1, Bahreïn, EL1 – Pas de suspense, à Sakhir, à l’occasion des libres 1 du Grand-Prix de Formule 1. Ce sont les Mercedes qui ont facilement dominé ce premier galop, devant la Racing Point de Sergio Perez.

Formule 1 : les essais libres 1, à Sakhir

C’est parti à Bahreïn, avec les essais libres 1 du Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1. Et déjà, chez Renault, un problème mécanique se manifeste sur la monoplace d’Esteban Ocon. Peut-être un souci de suspension. Très rapidement, les Mercedes impriment leur rythme, mais sans écraser la concurrence. Alors que Romain Grosjean se fait une petite frayeur en sortant dans le bac à gravier. Sans dommages. Mais le tricolore, après plus d’une demi-heure de séance, ne pointe qu’à 6 dixièmes du leader (Hamilton) et au 6ème rang.

Track limits ⚠️ Stewards will be clamping down on drivers running wide on the exit of Turn 4 this weekend – Hamilton loses a lap time for it#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/x5xjldSt6N — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

Notons la présence de Nissany chez Williams, dans le baquet de Russell, tandis que Kubica est à l’oeuvre dans le cockpit de l’Alfa Romeo de Raikkonen. Mais concrètement, ces FP1 manquent un peu de piquant, alors qu’à mi-séance, Hamilton mène toujours, mais devant Perez puis, Bottas, Verstappen, Albon, Stroll, Sainz, Grosjean, Kvyat, Gasly, Ocon, Norris, Ricciardo, Magnussen, Vettel, Leclerc, Kubica, Giovinazzi, Latifi et Nissany.

Alors qu’il reste environ 35 minutes, la pluie s’invite à la fête ! Avant cela, Gasly puis Perez avaient récupéré la troisième place. Les deux Red Bull restent 5ème et 6ème. Intéressant aussi, les 9ème et 10ème places des deux Haas F1. Elles sont, à ce stade de la séance, les monoplaces munie d’un bloc Ferrari les plus véloces. Stroll améliore mais il échoue au 7ème rang, derrière Carlos Sainz. Tandis que la nuit commence à tomber, sur Sakhir. Les lumières du circuit s’allument.

Belle amélioration de Robert Kubica, qui signe le 8ème chrono. Puis Sainz progresse et remonte au 4ème rang. Alors que Ricciardo prend la 9ème place. Pour leur part, les Ferrari sont 17ème et 18ème, à 20 minutes du drapeau à damier de ces libres 1. Vettel améliore à son tour, pour signer le 10ème chrono. Juste avant d’être délogé de cette place par son coéquipier. A moins de 9 minutes du drapeau à damier, c’est désormais Esteban Ocon qui progresse dans la hiérarchie. Le tricolore est provisoirement 8ème.

Dans le box Red Bull, l’équipe est au travail sur la monoplace de Max Verstappen. D’où son absence en piste depuis un certain temps. C’est terminé et Lewis Hamilton reste leader, avec près d’une demi-seconde d’avance sur Vallteri Bottas et quasiment une seconde sur Sergio Perez. Place au classement complet de ces essais libres 2 du G.P de Formule 1 de Bahreïn 2020.