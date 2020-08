Formule 1 : libres 1 (FP1), Mercedes au doublé, HULK impressionnant 4ème,

GP du 70ème anniversaire de Formule 1, EL1 – Comme attendu, les Mercedes ont à nouveau déroulé, sur le circuit de Silverstone. Bottas signe le meilleur temps, devant Hamilton tandis que Verstappen, 3ème, pointe déjà à 7 dixièmes. En revanche, belle surprise au quatrième rang avec la quatrième place de Nico Hülkenberg, l’intérimaire de luxe chez Racing Point.

Formule 1 : EL1, ça chauffe chez Racing Point

Alors que les essais libres 1 du Grand-Prix du 70ème anniversaire de Formule 1 viennent tout juste de débuter, à Silverstone, l’actu n’a pas attendu cette séance pour s’activer. Ainsi, chez Racing Point, Nico Hülkenberg est à nouveau présent dans le baquet de Sergio Perez. Ce dernier ayant, à nouveau, été testé positif au COVID-19. Par ailleurs, les protestations officielles de Renault F1 ont été entendues. L’écurie Racing Point est donc punie de 15 points des pénalités, au classement des constructeurs. Après ces jeux politiques, place à la course, avec les FP1.

Et comme souvent en libres 1, on ne se bouscule pas au portillon. Ainsi, le premier tour chronométré n’est relevé qu’après 20 minutes de séance. Notons que Verstappen, Albon et Ricciardo utilisent un deuxième moteur (et ensemble propulseur) ce week-end. Et c’est Charles Leclerc qui se présente en tant que premier leader, suivi de son coéquipier. Mais Sebastian récupère les commandes quelques minutes plus tard…avant que Charles ne lui réponde encore ! Albon est troisième, devant les Alpha Tauri et Romain Grosean.

Mais après presque une demi-heure de roulage, Stroll intègre le top quatre. Alors qu’Hülkenberg ne termine son tour qu’à un dixième de son coéquipier, au 6ème rang. Puis Norris coupe la ligne et glane la 4ème place provisoire. Alors que Romain revient à la 6ème place. Mais Gasly, Kvyat et Stroll le repassent instantanément. 2ème chrono pour HULK !! A 4 dixièmes, tout de même, de la Ferrari de tête. Cependant, Valtteri Bottas devrait écoeurer tout le monde. Le Finlandais est dans un tour rapide. C’est le meilleur temps, mais avec seulement un dixième d’avance. Il a beaucoup perdu dans le dernier secteur.

Lewis Hamilton est à l’oeuvre également et il inflige 6 dixièmes à son compagnon d’écurie. Progression d’Albon, qui signe le 4ème temps. En revanche, son coéquipier n’a toujours pas réalisé le moindre tour rapide. En dépit d’une tripotée de tours d’installation. Inquiétude dans le clan Red Bull ? A mi-séance, Hamilton mène devant Bottas, Leclerc, Albon, Hülkenberg, Vettel, Stroll, Norris, Sainz, Gasly, Ocon, Kvyat, Grosjean, Latifi, Russell, Raikkonen, Magnussen, Kubica, Ricciardo, Verstappen.

FP1 : Hulk en forme, Max en piste

Bottas reprend la piste. Et signe le nouveau chrono de référence, avec 6 dixièmes d’amélioration. Hamilton dans un tour. Mais il reste derrière, pour un dixième. Grosjean améliore, c’est le 5ème temps. Autre progression, celui de Russell, qui passe 12ème. Ocon aussi, remonte dans le classement, le voilà cinquième. Cependant, il est rapidement surclassé par Vettel. Et Hulk revient ! 3ème performance pour la Racing Point. Enfin, Max s’élance. Stroll 7ème, à 29 minutes de la fin. Et pour Verstappen, cela se transforme en 3ème chrono.

Environ 25 minutes sont encore à effectuer et il ne devrait pas y avoir d’autres améliorations. A part peut-être côté Magnussen, le Danois n’ayant pas encore signé de tour « clair ». Pour le reste, les équipes s’attardent maintenant sur des relais plus longs. Ce sont dont les Mercedes qui terminent en tête de ces essais libres 1 du Grand-Prix du 70ème anniversaire de Formule 1. Verstappen et Hülkenberg sont les deux outsiders, à ce stade du week-end. Voici le classement intégral.