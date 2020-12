Formule 1 : libres 1 (FP1), Russell déjà leader, Bottas P4…et sous pression !

Grand-Prix de Sakhir, EL1 – C’est une petite surprise. George Russell a réalisé le meilleur temps des essais libres 1 du G.P de Formule 1 de Sakhir. Tandis que son coéquipier, Valtteri Bottas, n’a pas été en mesure de faire mieux que la 4ème place, après moult erreurs. Le Finlandais serait-il déjà sous pression ?

Formule 1 : coup d’envoi du week-end de Sakhir, dans un contexte particulier

Moins d’une semaine après le terrible crash de Romain Grosjean, la Formule 1 revient sur les lieux du drame, à Bahreïn. En effet, c’est sur la même piste, raccourcie et plus rapide, que les équipes vont disputer le Grand-Prix de Sakhir 2020. Et c’est en l’absence de Lewis Hamilton, touché par le Covid-19 et remplacé par George Russell, que les essais libres 1 vont débuter. Chez Haas, c’est Pietro Fittipaldi qui prendra le baquet du pilote tricolore, en convalescence. Rappelons enfin que Jack Aitken remplace Russell chez Williams.

A huge weekend for @GeorgeRussell63 starts shortly with first practice at Sakhir ⏳ And his buddy @LandoNorris is predicting big things for the driver filling in for Lewis Hamilton ⬇️#SakhirGP 🇧🇭 #F1 https://t.co/yVMuBaimd6 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

14H30, heure de Paris, la pit-lane s’ouvre et laisse la voie libre aux Formule 1. Et après 5 minutes de roulage, déjà, une voiture de sécurité est en piste. Le premier à signer un chrono est Carlos Sainz. Et après un bon quart d’heure, George Russell prend la piste pour la première fois, aux commandes de la Mercedes. Nous sommes déjà en 0,56,631. Puis Ricciardo fait mieux quelques secondes plus tard, il vient de tourner en 56,194. Fittipaldi vient également de signer un chrono.

Après 20 minutes de séance, c’est Aitken qui inscrit son nom sur la fiche des temps, à deux dixièmes de son coéquipier. Tandis que Ricciardo améliore et passe sous les 0,56’s. Leclerc P2. Vettel le devance peu de temps après. Et Bottas prend les commandes. C’est lui le favoris naturel, ce week-end, en l’absence de Lewis Hamilton. Max Verstappen coupe la ligne pour prendre la deuxième place, à moins d’une demi-seconde de la flèche d’argent.

George Russell prend la tête, à Sakhir

Nous venons de passer la demi-heure de roulage. Bottas est toujours en tête devant Verstappen, Ricciardo, Kvyat, Ocon, Albon, Gasly, Russell, Leclerc, Vettel et Raikkonen. A la mi-séance, après les améliorations de Albon (P3) et Russell (P7), une voiture de sécurité est à nouveau déployée. Ce afin de permettre aux commissaires d’évacuer des débris sur la piste. 5 minutes après, Russell se relance, avec des pneumatiques tendres. Et il signe le meilleur temps devant son coéquipier. Mais le Finlandais n’a pas encore chaussé les tendres.

Beaucoup de pilotes améliores, munis des gommes les plus véloces. Ainsi, Ocon revient au 3ème rang, suivi de Gasly, Verstappen, Albon, Ricciardo et Kvyat. Le no77 est dans un tour. Mais il relâche ! Ce ne sera pas pour cette-fois. Il se relance à nouveau, mais commet beaucoup d’erreurs. Sous pression, le Finlandais ? Sebastian remonte au 7ème rang. C’est maintenant Max qui est en action. Et la Red Bull Honda se porte en tête, alors que Kvyat signe le 3ème temps. Puis Daniil poursuit son effort et prend cette-fois la seconde place.

Alex Albon se signale, à 25 minutes du drapeau à damier

Amélioration de Valtteri, qui échoue néanmoins à la 2ème place. Il n’échoue qu’à +0,020s. Meilleur temps d’Alex Albon ! Il reste 25 minutes dans cette séance. Puis Russell le bat ! Rapide adaptation pour le Britannique…Verstappen se lance à l’assaut du nouveau meilleur temps mais il échoue juste derrière, à près de deux dixièmes. Tandis que Bottas continue à faire des erreurs…Sortie de piste de Russell, qui provoque le déploiement d’un drapeau jaune.

Russell ses 1ers libres en Formule 1 avec Mercedes

Les pilotes se concentrent maintenant sur les longs relais. C’est ainsi que George Russell réalise un petit exploit, en dominant dès sa toute première séance d’essais libres au volant de la Mercedes. En revanche, Valtteri Bottas est apparu bien fragile, alors qu’il aurait du incarner un leader confiant, en l’absence de son coéquipier.

Place au classement de cette séance, à Bahreïn.