Formule 1 : libres 1 (FP1), séance annulée pour cause de pluie (et de brouillard)

F1, EL1, Nurburgring – Cela commence mal en Allemagne ! Car, en raison de la pluie, les pouvoirs sportifs ont décidé de ne pas lancer les libres 1 du Grand-Prix de l’Eifel. Séance annulée, purement et simplement.

Principale attraction de cette première séance d’essais libres du Grand-Prix de l’Eifel de Formule 1, les débuts de Mick Schumacher. L’Allemand, fils du champion dont le record de victoire pourrait être égalé ce week-end, roulera en libres 1, dans le baquet de l’Alfa Roméo. Côté Haas F1, c’est Ilott qui remplacera Romain Grosjean sur cette première séance. Et comme attendu, c’est sous un ciel chargé et un tarmac détrempé que ces EL1 vont débuter, avec une météo froide et humide au programme.

