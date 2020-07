Formule 1 : libres 1 (FP1), Verstappen surprend, Ocon 7ème à Silverstone

Silverstone – Max Verstappen a signé le meilleur temps des essais libres 1, au volant de sa Red Bull. Le Néerlandais a devancé Lewis Hamilton et Lance Stroll, dans cet ordre. Beaux débuts de Nico Hülkenberg, de retour en Formule 1 ce week-end, à la place de Sergio Perez.

C’est donc dans un contexte un peu particulier que ces essais libres 1 du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 2020 débute. Car, alors que Lewis Hamilton est le premier à prendre la piste, la nouvelle est tombée. Suite au forfait de Sergio Perez, infecté par le coronavirus, c’est Nico Hülkenberg qui reprend du service. Il pilotera donc la Racing Point du Mexicain ce week-end ainsi que le suivant. Côté piste, le soleil est attendu durant les trois jours prochain, dans cette région accueillant le tracé de Silerstone.

Après 12 minutes, Nico Hülkenberg et sa monoplace frappée du numéro 27 prennent la piste. Mais c’est pourtant Kimi Raikkonen qui est le premier à signer un chrono. Puis Verstappen, Gasly et Norris en font autant, à l’avantage du Britannique pour l’instant. Puis Ocon entre en piste, pendant que les Alfa Romeo visitent le bac à gravier. Les Haas entrent en jeu. Mais le drapeau rouge est déployé, suite à la crevaison de Giovinazzi, qui a répandu des débris sur la piste.

Il reste 50 minutes dans cette séance et la séance reprend. Pour l’heure, Max Verstappen reste le plus rapide sur 12 pilotes ayant signé des temps. Pour leur part, Vettel, Bottas, Albon et Hamilton n’ont pas encore bouclé le moindre tour. Hülkenberg est dans un tour. Et il s’en sort très bien pour un retour ! 1,3s de son coéquipier, qui vient de grimper au second rang. C’est désormais Valtteri qui est aux commandes de la séance. Il devance Stroll, Verstappen, Hamilton, Norris, Ricciardo et Ocon.

One car which won’t be going out again this morning is Seb’s Ferrari 😖

Mechanics are reportedly trying to rectify an intercooler problem ⚙️#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Rq85e3KNE1

— Formula 1 (@F1) July 31, 2020