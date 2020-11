Formule 1 : libres 1 (FP1), les Red Bull dominent, Gasly P4 en Turquie

F1, GP de Turquie 2020, EL1 – Au terme d’une séance d’essais libres 1 très étrange, c’est finalement Max Verstappen qui a signé le meilleur temps, devant son coéquipier, Alex Albon.

La Formule 1 de retour en Turquie, c’est parti !

Les F1 et l’ensemble du paddock font donc leur retour dans le calendrier de la catégorie reine, pour une saison définitivement hors norme. A l’occasion de ce come-back d’Istanbul, notez que les horaires des séances et de la course sont avancées (et à consulter jusqu’ici). Comme attendu, c’est sous un ciel ensoleillé que cette première séance d’essais libres débute. Et les Mclaren se lancent en piste, notamment Lando Norris, qui fête son anniversaire aujourd’hui même. Mais déjà, les pilotes se plaignent d’une importante sensation de glisse. Surprenant. En réalité, certaines zones sont restées humides.

Sebastian Vettel est le premier à signer un chrono, devant son futur remplaçant, Carlos Sainz. Mais au bout de 5 minutes de roulage, on brandit le drapeau rouge ! Un cône a été shooté par la Ferrari de Leclerc, ce dernier jonche la piste. Après plusieurs minutes d’attente, le drapeau vert relance la séance. Et c’est Valtteri Bottas qui prend les commandes. Verstappen sort du bois et s’intercale entre Bottas et Vettel. Mais à plus de six secondes de la Mercedes, seule à avoir signé un chrono significatif. Et la piste est toujours humide.

A 52 minutes du dénouement, Verstappen revient à 3,5 s du leader. Mais à mi-séance, finalement, Max prend la tête, pour deux dixièmes. Leclerc suit puis Vettel, Sainz, Albon, Gasly, Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Stroll, Norris, Kvyat, Latifi, Ocon, Russell et Giovinazzi. Lewis Hamilton n’a pas encore signé de chrono. Puis Valtteri récupère les commandes, tandis que son coéquipier est toujours dans son box. Mais alors que le Néerlandais reprend le meilleur, Carlos Sainz s’arrête au bord de la piste. Problème mécanique entraînant la sortie d’une safety-car virtuelle.

Notons également la progression des deux Ferrari puisque Leclerc et Vettel sont revenus, respectivement, aux 2ème et 3ème rangs. Finalement, à environ 20 minutes du drapeau à damier, Lewis Hamilton prend la piste. Tandis que Vettel se porte en tête, devant son coéquipier. Pierre Gasly remonte au troisième rang. Il devance les deux Red Bull Honda. Kvyat est sixième. Restent 12 minutes dans ces libres 1. Amélioration de Norris, qui intègre le top huit.

Pour sa part, le no44 prend la 9ème place, tandis que son coéquipier est septième. Alors qu’il ne reste que quelques minutes dans ces EL1, c’est Alex Albon qui signe le nouveau meilleur temps. Son compagnon d’équipe se lance à l’assaut de son chrono. Et il parvient à reprendre le meilleur ! Deux Red Bull en tête, voici comment s’achève cette séance, à Istanbul.