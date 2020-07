Formule 1 : libres 1, Hamilton P1, doublé Mercedes, Grosjean à pied

C’est donc devant des tribunes entièrement vides que la Formule 1 a repris ses droits. Et les essais libres 1 de ce Grand-Prix d’Autriche ont rapidement été perturbés par quelques gouttes. Néanmoins, cela n’a pas dévié l’équipe Mercedes de sa trajectoire, laquelle ayant dominé la séance. Derrière les deux allemandes, Max Verstappen complète le trio de tête.

Formule 1 : Bottas et les Mclaren sortent tôt

Nous y voilà ! Il est 11H00 et les essais libres 1 du premier Grand-Prix de la saison, en Autriche, est lancée ! Et c’est Lando Norris, au volant de la Mclaren, qui signe le premier chrono de référence. Mais rapidement, Valtteri Bottas et la nouvelle livrée de la Mercedes passent devant…avant de s’incliner face à Norris, en amélioration ! Puis le no77 récupère son bien, quelques tours plus tard. Alors que des gouttes de pluie apparaissent…

Sainz coupe à son tour la ligne et signe le troisième chrono. Après 20 minutes de séance, les Mclaren rentrent dans leur box. Sans doute en raison de la pluie, qui s’intensifie. Cela n’empêche pas Charles Leclerc de sortir, après 25 minutes de roulage. Vettel prend aussi la piste, en intermédiaires. Décision trop précoce. Aussi, l’Allemand revient dans son box pour chausser les slicks. Chez Haas, on a déjà un problème. C’est la pédale de frein de la monoplace de Romain Grosjean.

Chaussé de gommes dures, Lewis Hamilton sort du bois et signe le 4ème chrono. Avant de partir pour un second tour, synonyme de 2ème temps. Les deux Mercedes sont en tête, à 56 minutes du dénouement. Puis le no44 prend les commandes, un tour plus tard. Tandis que côté Racing Point, la monoplace de Perez semble blessée. En effet, une fumée s’en échappe.

De nombreux pilotes prennent maintenant la piste. Ocon prend le 5ème chrono, devant Leclerc. Alors que Sainz remonte au second rang avant de prendre la tête. Nous approchons du cap de la mi-séance et Lewis récupère sa place de leader alors que Ricciardo s’invite à la 4ème place. En médiums, Vettel revient à 1 dixième du meneur provisoire.

Hamilton devant à mi-séance

45 minutes au compteur et le classement est le suivant; Hamilton, Vettel, Sainz, Leclerc, Norris, Stroll, Ricciardo, Verstappen, Bottas, Ocon, Magnussen, Gasly, Raikkonen, Albon, Latifi et Kvyat. Puis Stroll et Ricciardo se succèdent aux commandes de ces essais libres 1. Sainz s’intercale quelques minutes plus tard. De retour en piste, c’est maintenant Sergio Perez qui s’offre la place de leader. Il est ensuite rejoint pas son coéquipier, provisoirement second de la séance.

Un mot sur Verstappen, assez discret pour l’instant. La Red Bull pointe à la neuvième place, à 35 minutes du drapeau à damier. De son côté, Bottas améliore et passe les deux Racing Point. La seconde Mercedes est également en amélioration. Et sur la ligne, cela donne le meilleur temps pour Hamilton. Le Britannique est deux dixièmes plus rapide que son coéquipier.

A noter que seul Romain Grosjean n’a pas encore signé de temps, à moins de trente minutes de la fin. Désormais, plus personne n’améliore. Probablement que les équipes travaillent déjà sur les longs relais. Mais Magnussen nous fait mentir, le Danois intègre le top dix avec le 7ème temps, à 20 minutes du terme de ces libres 1. La safety-car virtuelle est de sortie, pour permettre aux commissaires de récupérer un débris, laissé sur la piste par une Renault. Plus tard, Max Verstappen part à la faute. Sans dommages pour sa monoplace. D’ailleurs il améliore pour signer le 3ème chrono.

En fin de séance, c’est Daniil Kvyat qui vire trop large et part en tête à queue. Mais c’est finalement sur la domination des Mercedes que s’achève cette session. Avec Hamilton devant Bottas et Verstappen. Par ailleurs, les Mclaren comme les Racing Point créent la surprise. Bien qu’il ne soit trop tôt pour tirer des conclusions. Les Ferrari, pour leur part, semblent en difficulté. A confirmer -ou non- une fois encore. Place au classement de ces EL1.

Essais libres 1 du GP d’Autriche 2020 : le classement