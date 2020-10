Formule 1 : Libres 2 (FP2), Bottas leader d’une session perturbée par les drapeaux rouges

Valtteri Bottas conclut la première journée d’essais Formule 1 du Grand Prix du Portugal avec le meilleur chrono. Les essais libres 2 ont été mouvementés, avec deux drapeaux rouges !

La session débute d’abord de manière intéressante, puisque les pilotes entrent en piste avec des pneus prototypes de Pirelli. Il s’agit d’un test à l’aveugle d’environ 30 minutes, afin d’apporter des données à Pirelli. Une manière de progresser pour le manufacturier mais les équipes n’ont sans doute pas spécialement envie de travailler avec cette gomme.

Les Formule 1 mettent la gomme !

Il est en tout cas intéressant de comparer les sensations entre la session de ce matin en pneus durs et médiums et ce début d’EL2, sur une piste plus chaude avec des gommes protos. La première donnée vient des chronos. Après huit minutes d’essais, Lewis Hamilton mène en 1’22’147. Les temps sont donc près de quatre secondes moins rapide que ce matin.

Un autre moyen de comparaison provient… des figures en piste. Ce matin, de nombreux pilotes ont bloqué leurs roues, fait des tête-à-queue ou autre petites sorties de piste. En ce début de deuxième séance, la tendance est similaire. Carlos Sainz et Sergio Pérez partent en 360° pendant que Romain Grosjean va visiter un bac à graviers. De gros cailloux sont projetés en piste, attention à ne pas crever.

Toujours est-il que Valtteri Bottas s’empare du meilleur temps, un petit dixième devant Lewis Hamilton. Il améliore ensuite en 1’21’662, puis est battu de peu par Max Verstappen. Pour parfaire le test Pirelli, les 20 pilotes sont en piste, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. Les pensionnaires de Ferrari, Charles Leclerc et Sebastian Vettel, se plaignent âprement du trafic en piste.

https://twitter.com/F1/status/1319644450478501890

Hamilton en difficulté

Au terme de cette première demi-heure d’essais, la Red Bull de Max Verstappen possède donc le meilleur chrono. Plusieurs pilotes attaquent désormais leur vraie session de travail, à l’image de Sebastian Vettel, en pneus médiums.

Le pilote Ferrari se hisse d’ailleurs… au premier rang de cette séance ! À près de 50 minutes du drapeau à damier, le quadruple champion mène de quelques centièmes devant Pierre Gasly et George Russell. Les trois hommes se battent à distance et s’échangent le meilleur temps. On note que Latifi est en pneus tendres, le seul parmi les durs et médiums que partagent tous les autres pilotes.

Le rookie canadien est toutefois rapidement rejoint par les pilotes Mercedes. Lewis Hamilton se rate sur son premier tour, puis est gêné dans le deuxième. Valtteri Bottas prend en revanche les records dans les trois secteurs, pour réalise un 1’17’940. Il colle six dixièmes à Verstappen, deuxième, huit à Leclerc, troisième.

Double drapeau rouge, Pierre Gasly en feu, Verstappen et Stroll au contact !

Alors que Lewis Hamilton se plaint d’un manque de grip sur sa gomme tendre, Pierre Gasly est victime d’un grave problème technique. L’AlphaTauri du tricolore prend feu violemment. Les commissaires réagissent heureusement rapidement, ce qui limite la casse. La session est en tout cas suspendue, pendant que Pierre Gasly retourne au box en scooter.

https://twitter.com/F1/status/1319652014184419329

30 minutes sont encore à rouler au moment de reprendre la piste. Les Mercedes sont les premières à retrouver le circuit de Portimao. Pas pour longtemps. Au moment de lancer leur tour rapide, Max Verstappen et Lance Stroll se percutent au premier virage. L’incident est heureusement sans gravité mais… étonnant. Bref, fin de session pour Stroll, nouveau drapeau rouge et retour aux stands pour toutes les monoplaces.

https://twitter.com/F1/status/1319657161035816960

Après cet »essai de restart’ (appelons le comme cela), la piste est de nouveau ouverte à huit minutes de la fin de session. Il y a des embouteillages dans les stands et Max Verstappen est de la partie. Avec ce trafic en piste, il n’est également pas impossible que certains se gênent. Daniel Ricciardo est d’ailleurs gêné par Nicholas Latifi à la sortie des stands. L’endroit est délicat.

Cette fin de séance ne permet en tout cas pas aux différents pilotes d’améliorer. Valtteri Bottas garde donc encore le meilleur chrono, devant Max Verstappen et Lando Norris cette fois. Charles Leclerc boucle le top4, devant Carlos Sainz. Sebastian Vettel est 6e et devance Pierre gasly, 7e malgré son incendie. Lewis Hamilton est 8e, Esteban Ocon 10e, Daniel Ricciardo 13e et Romain Grosjean 18e.

Rendez-vous demain à partir de 12h pour les essais libres 3. Retrouvez le programme du week-end Formule 1 à Portimao ici.

Le classement des essais libres 2 du Grand Prix du Portugal de Formule 1

Bottas Verstappen Norris Leclerc Sainz Vettel Gasly Hamilton Ocon Albon Russell Pérez Ricciardo Latifi Räikkönen Magnussen Kvyat Grosjean Stroll Giovinazzi

https://twitter.com/F1/status/1319663192155541506