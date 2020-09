Formule 1 : libres 2 (FP2), coup double pour Valtteri, les Renault confirment

EL2, Misano, Formule 1 – Les Mercedes ont réalisé le doublé, à l’issue des essais libres 2 du G.P de Saint Marin 2020. Derrière, les Red Bull puis les Renault se sont positionnées en outsiders. A noter aussi, la 8ème place de Pierre Gasly alors que Romain Grosjean a rapidement jeté l’éponge, sur problème mécanique (turbo).

Grand-Prix de Saint Marin : inquiétude pour Grosjean

Retour au Mugello, après Misano (MotoGP) puisque les libres 2 de la Formule 1 suivent ceux de la MotoGP. Ce matin, Valtteri Bottas a signé le meilleur temps, au sommet d’une hiérarchie relativement inattendue, du fait de la troisième place de Charles Leclerc, notamment. Ce sont les Haas qui sortent du bois les premières. Grosjean pend provisoirement la tête, avant de laisser Lando Norris récupérer le leadership. Raikkonen prend la 3e place, devant Ricciardo, Sainz et Magnussen.

Daniil Kvyat se présente à son tour sur la ligne, pour prendre la 3ème place. De son côté, Sebastian Vettel s’installe en 4ème position. A quasiment une seconde de la Mclaren. Malheureusement pour Romain Grosjean, en dépit de son bon début de week-end, un problème mécanique l’oblige a rentrer dans son box. A suivre. Pendant ce temps, Sergio Perez prend la seconde place. Il est suivi de son coéquipier, qui s’inscrit dans son aspiration, P3 pour le Canadien.

Pour sa part, Charles Leclerc part en tête à queue, provocant la sortie provisoire d’un drapeau jaune. Et alors que 15 pilotes ont pris la piste, Grosjean reste quatrième. Etonnante performance aux commandes de cette Haas en déficit de performance. Max Verstappen est dans un tour lancé et le pilote Red Bull fixe la nouvelle référence chronométrique de ces libres 2. Le no77 se lance à son tour et se positionne aussitôt en tête ! Tandis que Lewis Hamilton reste en retrait, troisième.

Formule 1, Misano : Norris tape et en reste là

Sebastian Vettel est en tendres et il signe le 4ème temps, immédiatement battu pour Kimi Raikkonen. Et superbe progression de Daniel Ricciado. Le voilà P2 ! Perez évolue aussi, il est 3ème. Alors que Magnussen revient au 14ème rang, pendant que son coéquipier reste bloqué dans son stand. Drapeau jaune, Norris a tapé ! C’est certainement la fin de la séance pour le pilote Mclaren. Mais c’est finalement le drapeau rouge qui est de sortie.

Peu après le cap de la mi-séance, les libres 2 reprennent leurs droits. Bottas mène toujours, devant Ricciardo, Perez, Verstappen, Hamilton, Raikkonen, Leclerc, Stroll, Vettel, Norris, Kvyat, Russell, Giovinazzi, Ocon, Magnussen, Albon, Grosjean, Gasly, Latifi et Sainz. Lewis entre en scène. Il est en tête dans les deux premiers secteurs. Mais il échoue pour deux dixièmes ! Il a tout perdu dans le dernier secteur…Albon prend la 3ème place. Avant de s’incliner face à son coéquipier.

Derrière les deux Mercedes puis les deux Red Bull, ce sont les deux Renault qui suivent. Pierre Gasly est 8ème. Les équipes se concentrent maintenant sur l’étude de la dégradation des différentes mélanges de gommes. Dans le but de préparer la course, bien évidemment. Iceman part à la faute, à moins de 20 minutes du dénouement. Et pour cause, il s’est accroché avec Sergio Perez, qui sortait des stands…Voilà qui confirme que cet endroit est problématique, en termes de sécurité. C’est un drapeau rouge.

Les débats reprennent quelques minutes plus tard. Les deux pilotes impliqués seront convoqués après la fin de la séance.

Doublé Mercedes, doublé pour Bottas

Valtteri Bottas signe donc un doublé, aujourd’hui. Le Finlandais semble avoir trouvé un réglage plus efficace que celui de son coéquipier. Max Verstappen, troisième à deux dixièmes, maintient un espoir d’une lutte à trois, dimanche. Place au classement de ces EL2.