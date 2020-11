Formule 1 : libres 2 (FP2), Hamilton remet ça, Gasly 6ème, Ocon P11

F1, EL2, Sakhir – Doublé pour Lewis Hamilton aujourd’hui, le Britannique ayant signé le meilleur temps des essais libres 2 du Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1 2020. Il devance Max Verstappen et Valtteri Bottas, dans cet ordre.

Après la domination très nette des Mercedes ce matin, nous revoici sur le circuit de Sakhir. Mais à cette heure (deux heures de décalage horaire avec Paris), c’est dans des conditions nocturnes que vont évoluer les Formule 1, à Bahreïn. Aussi, il faudra analyser à quel point la chute des températures influencera -ou non- les performances des différentes monoplaces. Les feux laissent échapper les F1 de la voie des stands, les libres 2 débutent !

Et Valtteri Bottas continue sa journée sur les mêmes bases que ce matin c’est à dire…en commettant beaucoup d’erreurs ! Chose pas si fréquente, pour le Finlandais, en essais libres. Lewis Hamilton prend la piste avec des gommes « prototypes ». Sainz prend la tête, devant Verstappen, après 5 minutes de roulage. La quasi-totalité des pilotes est en gommes tests. Puis Kimi Raikkonen récupère les commandes, quelques minutes plus tard. Le Finlandais a du retard à récupérer, après son absence ce matin.

And a few moments later Pierre slides off the track after pulling away from the Mercedes 👀

Eventful start to the session!#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/tM9b5XsDTw

— Formula 1 (@F1) November 27, 2020