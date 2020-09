Formule 1 : libres 2 (FP2), LH44 en tête, Gasly 4ème, devant Verstappen !

F1, Monza, FP2 – Ce sont, une fois encore, les Mercedes qui ont dominé des essais libres 2 du Grand-Prix d’Italie de Formule 1. Mais alors que Bottas avait raflé la mise ce matin, c’est Lewis qui l’a relayé cet après-midi. Belle prestation, toujours, de Pierre Gasly, qui s’invite au quatrième rang, devant les Red Bull s’il vous plait !

Monza, Formule 1, FP2 : la réaction attendue de Renault

Dans l’aspiration des essais libres 1 ayant été dominés par les Mercedes, les EL2 se lancent, sur le circuit de Monza. Est attendue cet après-midi, une éventuelle réaction des écuries propulsées par Renault, car c’est Honda, ce matin, qui a brillé sur ce circuit très rapide. Le losange est-il déjà victime de l’interdiction du mode qualifications sur le moteur ? Difficile de trancher, à ce stade du week-end. Mais à priori, cela ne doit pas être le cas.

C’est parti en Italie, avec l’extinction des feux dans la voie des stands. Et les monoplaces propulsées par Ferrari sont les premières à l’oeuvre. Kimi Raikkonen signe d’ailleurs le premier chrono de référence, avec l’Alfa Romeo. Kevin Magnussen est deuxième. Mais Albon règle tout le monde, en prenant les commandes de ces FP2. Romain Grosjean se présente aussi sur la ligne et le tricolore prend la 4ème place, devance son coéquipier. Mais entre-temps, c’est Stroll qui a récupéré le leadership. Puis Magnussen améliore et signe le troisième temps.

Pour sa part, Kimi Raikkonen s’offre une belle incursion hors de la piste, ramenant quelques graviers sur le tarmac, au passage. Alors que Pierre Gasly, à l’issu d’un tour rapide, prend la tête de cette séance d’essais libres 2. Entre-temps, Romain a progressé, le voilà P3. Autres améliorations à signaler, celles de Ricciardo, Perez et Sainz, respectivement 3e, 4e et 5e.

Beau progrès de Charles Leclerc qui, avec la Ferrari désormais modeste, prend la troisième place. Mais son temps est finalement annulé, le Monégasque a dépassé les limites de la piste ! De son côté, Esteban Ocon grimpe au second rang. Deux Français aux deux premières places…Mais les leaders n’ont pas encore coupé la ligne. Néanmoins, Verstappen ne menace pas les tricolores, c’est le 4e chrono pour la Red Bull. Mais Lewis Hamilton prend la piste et inflige une demi-seconde à l’Alpha Tauri. Fin de l’histoire.

Albon et Verstappen sont dans un tour. Alex reste 10ème tandis que Max passe 3ème. Lewis se relance et, derrière son coéquipier, il améliore encore sa marque. Il dispose maintenant de 8 dixièmes d’avance sur Valtteri, nouveau deuxième. Tandis que Verstappen déborde finalement Gasly, le Néerlandais est maintenant troisième. Sur un nouveau tour, le no77 améliore son chrono, mais il reste dauphin de son coéquipier. Puis soudainement, toute activité cesse, en piste. Tous les pilotes sont dans leur box.

A noter tout de même, une amélioration de Carlos Sainz qui, en gommes tendres, s’intercale entre les Mercedes et Verstappen. En revanche, Max et Lewis sont en médiums tandis que Valtteri est en durs. Belle amélioration de Giovinazzi, 6ème et meilleur pilote Ferrari. Incroyable, toutes les F1 sont en piste, à la chaîne ! L’idée, prendre l’aspiration. 2e chrono pour Ricciardo, mais son temps sera annulé. Bottas en tête. Battu de suite par son coéquipier.

Il reste 40 minutes dans ces EL2 et Hamilton mène, devant Bottas, Verstappen, Sainz, Kvyat, Leclerc, Stroll, Gasly, Perez, Ocon, Vettel, Giovonazzi, Albon, Ricciardo, Magnussen, Raikkonen, Grosjean, Latifi, Russell et Norris. Lance Stroll est à l’oeuvre et le Canadien revient au 6ème rang. Peu de temps après, c’est Pierre qui remonte, il signe la 3e performance provisoire. A 32 minutes du dénouement, l’ensemble des pilotes retournent dans les stands. Désormais, les équipes vont se concentrer sur les longs relais. Excepté Lando Norris, qui signe enfin un bon chrono pour s’installer au 3ème rang !

Une nouvelle fois, sans surprise, les flèches d’argent terminent donc largement en tête des essais libres 2, à Monza. Voici le classement complet.