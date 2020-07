Formule 1 : libres 2 (FP2), Stroll P1, Abon P2, les seconds couteaux devant

Formule 1, Silverstone, libres 2 – C’est une séance assez surprenante, à laquelle vous avons assisté. En effet, les FP2 du G.P de Grande Bretagne de Formule 1 ont été dominé par une Racing Point. Monoplace presque identique à la Mercedes de l’an passé. Lance Stroll signe donc le meilleur chrono devant Alex Albon, très véloce cet après-midi. Un peu trop, même, le pilote Red Bull ayant terminé sa séance dans le mur.

Formule 1 : EL1, la température grimpe sur la piste

Après le meilleur temps signé par Max Verstappen en essais libres 1, nous revoici à Silverstone avec les libres 2 (FP2) du Grand-prix de Grande Bretagne. D’emblée, les Français se montraient à l’aise avec Romain Grosjean puis Pierre Gasly, en tête successivement. Mais Charles Leclerc renvoyait rapidement les tricolores dans les cordes en prenant les commandes après 12 minutes de séance. Puis, les leaders s’enchaînaient pendant un long moment avec, toujours, cet avantage aux Mercedes et Red Bull. Tandis que Racing Point semblait souffrir de la chaleur.

First out on track = @danielricciardo P8 in FP1 this morning – can he improve on that in FP2?#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/amtONHEh93 — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Mais alors qui se relançait dans un nouveau tour rapide, le Monégasque de chez Ferrari partait à la faute. Heureusement, sans dommages pour sa monoplace. De son côté enfin en piste, Sebastian Vettel se voyait gêné par une Williams, en début de séance. De quoi susciter l’agacement de l’Allemand. Puis, Max Verstappen reprenait ses bonnes habitudes en signant le chrono de référence. Avec un peu moins de 4 dixièmes d’avantage sur la Ferrari. Et alors que la Red Bull signait son meilleur temps en médiums Hamilton, lui, partait en pneus durs.

FP2 : la réaction d’Albon

Puis, chose suffisamment rare pour être remarquée, Alex Albon s’installait en tête, devant son coéquipier, pour environ 2 dixièmes. L’intéressé est sous pression au sein de son équipe alors il sait qu’il doit impérativement performer en Angleterre. Néanmoins, son chrono ne tient pas longuement puisque Bottas coupe la ligne et récupère le leadership. Un dixième d’avance pour le Finlandais. Pour Hamilton, après une dérobade dans le dernier virage, ce n’est que le 6ème temps. Performance loin de son potentiel, à priori.

D’ailleurs, le Britannique améliorait peu de temps après, pour remonter au 3ème rang. Mais toujours derrière son compagnon d’écurie. En même temps, le no77 a intérêt à vite réagir, s’il ne veut pas rester l’ombre du no44 durant toutes la saison. Dans le clan Racing Point, Stroll et « Hulk » pointaient respectivement 7ème et 9ème après trente minutes de séance. Mais l’Allemand se rapproche, au point de ne compter plus que deux dixièmes de retard, à ce stade de la séance. Impressionnant.

Puis le crash d’Albon !

Après 55 minutes de séance, le classement était donc le suivant; Bottas, Albon, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Giovinazzi, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Sainz, Norris, Grosjean, Kvyat, Magnussen, Russell, Latifi et Vettel. Drapeau rouge ! C’est Alex Albon qui vient de sortir !

We’re still under a red flag following Alex Albon’s crash at Stowe He has jumped out of his car, which is now being lifted away from the circuit #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/GU4AklVZvI — Formula 1 (@F1) July 31, 2020

Avant cela, Lance Stroll avait pris l’avantage sur la Red Bull. Comme quoi, la Racing Point Mercedes ne se comporte pas si mal, avec ces températures. A 20 minutes du drapeau à damier, le Canadien menait donc la danse, devant Albon, Bottas, Leclerc, Hamilton, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Ricciardo, Raikkonen, Norris, Ocon, Giovinazzi, Verstappen, Kvyat, Grosjean, Russell, Vettel, Magnussen, Latifi.

Alors que le drapeau à damier était agité, à Silverstone, Lance Stroll conservait sa place de leader devant Albon, Bottas, Leclerc et Hamilton. Un résultat inattendu, tant concernant la place de Stroll que la prestation de Leclerc et même de la performance timide des flèches d’argent. Mais il ne s’agissait que d’essais libres…Place au classement complet.