Formule 1 : libres 2 (FP2), une nouvelle annulation, un brin paradoxale ?

F1, EL2, Nurburgring – Nous le savions avant même le début du week-end, le Grand-Prix de l’Eifel était prévu dans des conditions météorologiques difficiles. Cela s’est confirmé, au lancement des libres 2 du GP de Formule 1 en question. Car, à nouveau en raison du brouillard, la séance n’a pu se dérouler normalement. Ainsi, les pilotes n’auront pas couvert le moindre kilomètre, ce vendredi. Ce qui pose une autre question, en termes de sécurité justement.

Grand-Prix de l’Eifel de Formule 1 : le brouillard à nouveau au rendez-vous

Les essais libres 2 du Grand-Prix de l’Eifel débutent comme les EL1 se sont terminés…sous le brouillard ! Résultat, la séance est repoussée d’au moins une demi-heure. Décidément, les pilotes ne disposeront pas de beaucoup de roulage, pour préparer les qualifications et la course. Et une nouvelle annulation n’est clairement pas à exclure…Le prochain bulletin d’information aura lieu à 16H30. Attendons donc le verdict des officiels. Sachant que la situation parait peut-être, tout de même, un brin ridicule. Car au nom de la sécurité, on serait prêt à lancer les pilotes en qualification puis en course avec très peu de kilomètres engrangés, sur une piste méconnue de 13 pilotes. Le danger n’est il pas plus marqué à ce niveau-là ? Le débat mériterait d’être ouvert.

It’s still raining here at the Nurburgring ☔️ Which means that FP2 is delayed 🙁#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/h9dNHkw1D7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2020

15H30, on nous annonce une nouvelle demi-heure d’attente. 16H00, la décision tombe, les essais libres 2 n’auront pas lieu. Il va falloir se poser des questions, après ce fiasco. Car lâcher des pilotes sur une piste, méconnue pour certains, avec, au mieux, une heure d’essais libres dans les pates, cela ne paraît pas très sérieux non plus. D’autant qu’aujourd’hui, si le brouillard empêchait effectivement l’hélicoptère de décoller, la piste était complètement praticable par les Formule 1. A bon entendeur…