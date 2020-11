Formule 1 : libres 2 (FP2), Verstappen encore, Gasly 7ème

Grand-Prix de Turquie, Istanbul, EL2 – En Formule 1, Max Verstappen a fait coup double lors des libres 2, en signant le meilleur chrono. Sur Ferrari, Charles Leclerc prend la seconde place, devant les deux Mercedes.

Formule 1, EL2, enfin une séance constructive ?

Après une première séance très étrange et peu instructive, les pilotes se retrouvent sur le tracé d’Istanbul en vue de participer aux essais libres 2 du G.P de Turquie de Formule 1. Comme tout à l’heure, c’est Valtter Bottas qui est le plus prompt à signer un temps significatif. Après 9 minutes, il devance dans l’ordre, Vettel, Raikkonen, Leclerc, Perez et Ricciardo. Lewis Hamilton est dans un tour rapide.

A nouveau, la piste ressemble à une patinoire. Pourtant, il n’y a pas d’eau sur le tarmac. Dans ces conditions, les Finlandais s’en sortent mieux que les autres, Bottas est rejoint par Raikkonen, second au volant de l’Alfa Romeo. Mais Leclerc s’intercale rapidement entre les deux compatriotes. Les écarts sont énormes entre les différents pilotes, un peu comme ce matin. Si les choses devaient rester ainsi en qualifications puis en course, cela promet un spectacle sans précédent voire, des surprises.

Formule 1 – Alex Albon impressionne, en haut du classement

Hamilton progresse, il prend la seconde place, à trois dixièmes de son coéquipier. Charles Leclerc prend le pouvoir, devant Verstappen et les deux Mercedes. Les pilotes Ferrari paraissent apprécier ces conditions très spéciales. Albon remonte à la 2ème place. De son côté, Vettel signe le 5ème chrono. Puis Max s’offre les commandes. Lewis revient au 4ème rang. Alex Albon en tête ! Mais Charles récupère la référence du jour…avant d’être débordé par la Red Bull, à nouveau !

Verstappen améliore son temps mais il ne signe que le deuxième temps. Au tour de Lewis de se mêler à la lutte, le voilà second mais à six dixièmes, tout de même. Et alors que tous les pilotes se contentaient de rouler en gommes médiums ou hard, Charles Leclerc tente sa chance en pneus tendres. Nous venons de passer le cap de la demi-heure de séance. Sebastian Vettel est également en pneus soft. Son coéquipier récupère finalement les commandes alors que la plupart des pilotes ont chaussé, désormais, les tendres.

Aujourd’hui, la principale difficulté des pilotes réside dans le fait de chauffer correctement ses pneumatiques. Ce que semble parvenir à faire Latifi, qui pointe au 7ème rang. Mais à près de 3 secondes. A mi-séance, la Ferrari no 5 prend la seconde place. Doublé Ferrari provisoire. Suivent dans l’ordre, Albon, Hamilton, Verstappen, Bottas, Gasly, Sainz, Raikkonen, Russell, Kvyat, Grosjean, Latifi, Perez, Stroll, Magnussen, Norris, Ricciardo, Ocon, Giovinazzi.

Albon en progrès, Verstappen invaincu vendredi

Albon à nouveau en tête ! Deux dixièmes devant Charles, après une amélioration de la Ferrari. Et il récidive en améliorant sa marque. Gasly est maintenant cinquième, devant Kvyat. Max remonte également dans la hiérarchie, il est deuxième. Puis il finit par détrôner son compagnon d’équipe. Les pilotes travaillent toujours sur les chronos, sans se concentrer sur les longs relais, pour le moment. Nouveau leader dans ces libres 2, avec une Ferrari, celle de Leclerc !

Nous entrons dans la dernière demi-heure de roulage et Max Verstappen prend les commandes, avec 4 dixièmes d’avance sur la meilleure des Ferrari. Bottas et Hamilton suivent dans cet ordre. Et finalement, les équipes se décident à travailler sur leur rythme de course. Aussi, les chronos ne devraient plus évoluer jusqu’au dénouement de cette séance.

C’est donc Max Verstappen qui affirme sa domination, une fois encore, dans ces conditions spéciales. Voici le classement complet.