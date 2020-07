F1 : libres 2, Lewis encore, Ricciardo et Renault 5ème

Sur une piste entièrement sèche, les Mercedes ont à nouveau prouvé leur domination, cet après-midi sur le Red Bull Ring. Résultat, meilleur temps pour Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et la surprise Racing Point, grâce à Perez, 3ème de ces essais libres 2.

Libres 2 : Grosjean le premier en piste

Dans la foulée de la domination des Mercedes en EL1, les essais libres 2 du GP d’Autriche 2020 débutent, sur le Red Bull Ring. Et compte-tenu du problème de freins dont a été victime Grosjean ce matin, c’est logiquement le tricolore qui entre en piste le premier. Il est suivi de l’un des animateurs du matin, Carlos Sainz. La Mclaren prend le dessus sur la Haas alors que Giovinazzi s’intercale, en seconde position. Mais Raikkonen, puis Stroll, passent aux commandes tour à tour.

Puis Norris coupe la ligne et signe le deuxième temps. Alors que Daniil Kvyat part dans le décor, après 12 minutes de séance. Perez remonte au second rang, les Racing Point sont en tête. Et pour l’heure, personne ne parvient à les déloger. Si ces performances se poursuivent, certaines équipes vont grogner. En effet, la monoplace rose est, en réalité, une Mercedes de 2019…Néanmoins, Verstappen progresse et signe le 3ème chrono, juste devant Bottas. Sauf que le Néerlandais insiste et signe finalement le temps de référence.

Quelques instant plus tard, Bottas améliore également mais il ne gagne qu’une place. Le voilà troisième, entre les deux Racing Point. Albon est alors cinquième, suivi des deux Mclaren et de Pierre Gasly. Et alors que nous approchons la demi-heure de roulage, Hamilton fait mieux que Verstappen et prend les devants, pour pas loin de 3 dixièmes. Mais cela ne dure pas, car Sergio déborde finalement le Britannique. Valetteri est dans un tour d’attaque en pneus tendres et il remet les pendules à l’heure. Presque une demi-seconde d’avance.

Mi-séance : on prend les mêmes et on recommence !

Pendant ce temps, Vettel prend la troisième place. Moins de 48 minutes sont encore au compteur et c’est maintenant Hamilton qui prend le leadership pour deux petits dixièmes. Amélioration, aussi, pour Daniel Ricciardo, qui positionne sa Renault au 5ème rang. Nous sommes à mi-séance et le classement est le suivant; Hamilton, Bottas, Perez, Vettel, Ricciardo, Stroll, Verstappen, Leclerc, Ocon, Kvyat, Albon, Giovinazzi, Magnussen, Sainz, Norris, Grosjean, Gasly, Russell, Raikkonen et Latifi.

Côté Red Bull, les pilotes se plaignent d’un survirage persistant. Pour le moment, les RB16 sont moins à la fête que prévu. Mais le week-end ne fait que commencer. Finalement, les Mercedes enchaîne avec un second doublé, aujourd’hui. Hamilton signe le meilleur chrono suivi de Bottas, Perez, Vettel et Ricciardo. Voici le classement complet de ces libres 2.