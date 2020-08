Formule 1 : libres 3 (EL3), Hamilton P1, Gasly P7, Grosjean rentre dans le rang

F1, FP3 du GP d’Espagne – Les Mercedes ont dominé une séance d’essais libres 3 marquée par le crash de la Renault d’Ocon, après une incompréhension avec Kevin Magnussen.

Sans grande surprise, ce sont les Mercedes qui ont dominé les premiers essais du Grand-Prix de Formule 1 d’Espagne 2020. Aussi, en qualifications, Hamilton et Bottas seront sans aucun doute en première ligne, sauf incident. Néanmoins, en course, la victoire est loin d’être acquise pour les gris, en raison des grandes chaleurs annoncées.

