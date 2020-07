Formule 1 : Libres 3 (FP3), Au tour de Bottas de briller, Gasly P9

Valtteri Bottas réalise le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Il devance Lewis Hamilton et Sergio Perez. Pierre Gasly est 9e, malgré des problèmes.

Le ciel est menaçant au-dessus du circuit du Hungaroring en ce samedi matin. Au moment de lancer les essais libres 3 de la Formule 1, de courts épisodes pluvieux se succèdent. La piste reste toutefois globalement sèche.

À noter qu’à la suite d’un incident en F3 quelques minutes auparavant, de la poudre absorbante a été déversée sur la piste. La zone du premier virage au deuxième virage est complètement recouverte de cette dernière, rendant l’endroit délicat.

Au drapeau vert, les Haas sont les premières monoplaces en piste, accompagnées de Lando Norris. Ce dernier rapporte d’ailleurs immédiatement quelques gouttes de pluie. Les premiers chrono ne tardent en tout cas pas à tomber. Kimi Räikkönen réalise un 1’19 »136. Rappelons que la référence du week-end est de 1’16 »003, signée par Lewis Hamilton en essais libres 1.

Le Finlandais, seul en piste, améliore rapidement son chrono pour s’établir en 1’18 »617. Après un quart d’heure dans cette séance, seuls Latifi et Russell réalisent également un temps. Le Canadien devance son équipier Anglais. Les deux hommes sont toutefois à plus d’une seconde de l’Alfa Romeo #7.

15 minutes sont passées quand plusieurs pilotes décident de s’élancer. Notamment les membres de Red Bull, Mercedes et Ferrari. Hamilton et Bottas, en soft, s’installent en tête. Leclerc s’intercale entre eux. Ils devancent Verstappen en gommes medium, qui est toujours en difficulté. Lui qui se plaignait d’une monoplace « instable » le vendredi effectue un tête-à-queue dans ces premiers tours. Dans le même temps, Alex Albon rapporte des vibrations sur sa voiture.

🔄 Max Verstappen 🔄

He spins at Turn 12, but he's back on track now#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/GdnW8A9yVz

— Formula 1 (@F1) July 18, 2020