Formule 1 : libres 3 (FP3), Bottas aime le froid et il le prouve !

F1, Nurburgring, EL3 – C’est un habitué du froid, Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps des essais libres 3 du Grand-Prix de Formule 1 de l’Eifel.

Formule 1, FP3, cette-fois c’est la bonne ?

Alors que la première journée du Grand-Prix de l’Eifel de Formule 1 n’a pas vu la moindre monoplace couvrir de tour, les hostilités vont enfin débuter, sur le Nurburgring, à l’occasion des essais libres 3. Il était temps ! On imagine que cette séance sera très intense, avec beaucoup de monde en piste tout au long de l’heure d’essais. Car entre la préparation des qualifications et de la course, il y a du travail. Sachant que certains feront peut-être le choix de tout miser sur l’un ou l’autre de ces deux exercices…

Nice weather for d̶u̶c̶k̶s̶ roaring around a legendary circuit for the first time in seven years 🔥#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/4YjOPXYHnM — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Comme attendu, nombre de pilotes se précipitent en piste dès l’ouverture de la voie des stands. Perez prend la tête après quelques minutes, devant Sainz, Albon et Norris. Mais Verstappen, après 6 minutes de roulage, prend les commandes de ces libres 3. Certaines parties du circuit sont encore humides. Peu étonnant compte-tenu des températures fraîches voire, froides, sur ce Grand-Prix de l’Eifel.

Albon passe au sommet de la feuille des temps. Rejoint par Perez. Mais Esteban Ocon passe la ligne et s’installe entre les deux pilotes. Pour le moment, les écarts sont impressionnants, entre les différentes monoplaces. Certains sont plus prudents que d’autres, sur ces premiers tours. Verstappen prend les commandes. Attention, cela bouge chez Racing Point. Lance Stroll ne serait pas en bonne santé et Nico Hülkenberg pourrait prendre sa place…

Breaking : Lance Stroll forfait !

Après un quart d’heure, alors que Max est toujours en tête, la nouvelle tombe, Lance Stroll ne participera pas aux essais libres 3. Et donc, probablement pas non plus à la qualification et au Grand-Prix. Reste à savoir si Hülkenberg arrivera à temps pour effectuer les quelques tours nécessaires à sa titularisation, pour le restant du week-end. Tête à queue de la Ferrari de Vettel, sur une piste qui reste très froide. Les Mercedes restent à plus de deux secondes du meilleur temps.

Albon deuxième temps, devant Ocon, Perez, Ricciardo et Norris. Etrange séance, avec une hiérarchie inhabituelle. Après 25 minutes de roulage, Verstappen devance toujours, dans l’ordre, Albon, Ocon, Perez, Ricciardo, Norris, Sainz, Bottas, Gasly, Kvyat, Leclerc, Hamilton, Raikkonen, Russell, Vettel, Latifi, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen. De son côté, Lewis semble souffrir d’un problème technique, avec son DAS. Romain signe le 6ème chrono, à mi-séance.

Ocon dans un tour, en gommes tendres. Et il signe le meilleur temps, une seconde plus véloce que la Red Bull ! Puis c’est Norris qui prend les commandes, avec un nouveau record de piste. Takuma Sato était le précédent titulaire du meilleur chrono absolu, sur cette piste. P6 pour Raikkonen, P11 pour Magnussen. Mais Latifi grille la politesse au Finlandais, avec la Williams ! Pendant ce temps, son coéquipier s’offre une longue glisse dans l’herbe.

Et nouveau leader dans ces EL3, avec cette-fois Daniel Ricciardo ! Leclerc passe quatrième alors que Vettel pointe au 6ème rang. Alors que les Mercedes sont en queue de peloton. Il faut dire que de nombreux pilotes ont déjà chaussé des gommes tendres. Mais Bottas signe un temps, le voilà deuxième, juste derrière Verstappen, lui aussi en progression. Raikkonen dixième, devant Magnussen. Au tour d’Hamilton de couper la ligne, et c’est le second chrono, derrière Max.

Nico Hülkenberg arrive sur le circuit du Nurburgring !

Le no77 rétorque à son coéquipier, meilleur temps pour la flèche d’argent ! Et ça y est, Nico Hülkenberg est arrivé sur le circuit ! Pendant ce temps, on prépare également le casque de Stoffel Vandoorne, dans le stand Mercedes. Progression de Lando Norris, qui remonte au 3ème rang. Raikkonen s’améliore à son tour, il intègre le top dix. Encore six minutes de séance. De son côté, Latifi part en tête à queue et se retrouve bloqué devant un rail; sur la piste. Mais il finit par se relancer.

Perez 5ème, Gasly 8ème, Kvyat 13ème. Et Leclerc 2ème ! Battu immédiatement par Hamilton. Mais Valtteri reste aux commandes. C’est donc Bottas qui termine en tête de ces EL3 du Grand-Prix de Formule 1 de l’Eifel. Place au classement intégral.