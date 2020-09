Formule 1 : libres 3 (FP3), Bottas P1, Ricciardo 4ème, Ocon 8ème

EL3, GP d’Italie – Si Valtteri Bottas a bien réalisé le meilleur chrono des essais libres 3 du GP de Formule 1 d’Italie, les débats n’avaient jamais semblé aussi animés, cette année. En effet, plusieurs équipent paraissent capable de se battre devant. Bluff des flèches d’argent ou résultats de la règle sur la limitation de régime des moteurs ?

Monza, Formule 1, EL3 : l’heure de vérité ?

C’est à l’occasion des essais libres 3 du Grand-Prix d’Italie, les écuries devraient toutes dévoiler leu jeu. Afin de préparer les qualifications. Et les regards se tourneront en particulier vers Renault, dont on sent qu’une grosse performance est possible, par exemple face aux Red Bull Honda. Reste toutefois à définir si l’interdiction du mode moteur « qualification » aura un impact et si oui, sur qui.

Quoiqu’il en soit les Mercedes, dominatrices vendredi, devraient à nouveau survoler les débats aujourd’hui. Néanmoins, on ne se bouscule pas à la sortie de la voie des stands puisqu’il faut attendre un quart d’heure avant qu’une première monoplace ne pointe le bout de son museau. Il s’agit de la Mclaren Renault de Carlos Sainz. Après avoir signé le temps de référence, sans concurrence, l’Espagnol enchaîne avec un second tour, pour améliorer de 4 dixièmes.

Les Alfa et les Ferrari sont en piste. Ainsi que les Haas. Deuxième temps pour Kimi, de suite battu par Sebastian. Lui même surclassé par Leclerc. Puis Ocon passe la ligne et s’installe entre les deux Ferrari. Mais Ricciardo prend la tête ! Les Mercedes sont en piste. Meilleur temps pour Valtteri, battu peu de temps après par Lewis. Toujours en verve, Gasly prend la troisième place. Alors que Verstapppen n’est que 7ème, derrière Sainz et Perez.

Puis, à nouveau, c’est le train-train dans la dernière ligne droite avec l’arrivée. Toujours ce jeu des aspirations, de plus en plus ridicule. D’ailleurs, Norris et Leclerc se sont gênés. Progression de Esteban, nouveau 3ème de cette séance. Kvyat P4. Albon juste derrière. Tandis que Stroll signe le 7ème chrono. Car entre-temps, Perez a pris la 4e place. Pierre est en fin de tour et reprend le meilleur sur son coéquipier. C’est maintenant Verstappen qui améliore et s’installe au 4e rang. En médiums.

Max Verstappen devant les Mercedes !

Bottas se relance et surclasse son coéquipier. Alex en fait autant et c’est le 4ème chrono. Il semble dans le match, face à son coéquipier. Mais le Néerlandais signe le temps de référence, devant les flèches d’argent ! Surprenant. Le cap de la mi-séance est passé et Max devance dans l’ordre, Bottas, Hamilton, Ocon, Albon, Perez, Kvyat, Gasly, Stroll, Ricciardo, Norris, Sainz, Leclerc, Russell, Grosjean, Magnussen, Vettel, Raikkonen, Giovinazzi et Latifi. Les Ferrari se battent avec les habitués de la queue de peloton à savoir, les Williams, les Haas et les Alfa Romeo…

A 17 minutes du drapeau à damier, l’ensemble des pilotes repartent au combat. Bottas améliore considérablement le chrono de référence mais son tour ne sera pas comptabilisé. En effet, le Finlandais a dépassé les limites de la piste. Hamilton améliore et repasse Verstappen. Mais le chrono de son coéquipier n’a toujours pas été effacé. Voici maintenant les Ferrari. Sur la signe, cela donne 9ème chrono pour Sebastian, le 5ème pour Charles. Vettel passe donc 10ème.

Albon progresse à son tour, 4ème temps. Ocon améliore mais reste 5ème. Alors que Ricciardo est 3ème, devant Hamilton. Mais soudain, coup de théâtre, une Renault est à l’arrêt en bordure de piste. C’est la monoplace de Daniel, visiblement en panne. Terrible, à deux heures des qualifications. Le drapeau rouge est de sorti. Et Bottas est toujours en tête, suivi de Norris, Ricciardo, Hamilton, Verstappen et Albon.

A 4 minutes du dénouement, toutes les F1 reprennent la piste. Il va y avoir du trafic…Raikkonen passe 16ème. Kvyat P12. Sainz second, Perez 10e. C’est terminé et Bottas termine en tête, alors qu’il avait largement dépassé les limites de la piste. Place au classement.