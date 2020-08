Formule 1 : libres 3 (FP3), Hamilton P1, Norris meilleur des autres

F1, EL3, Silverstone – Ce sont à nouveau les Mercedes qui ont dominé les essais libres 3 du GP de Formule 1 du 70ème anniversaire. Hamilton signe le meilleur chrono, devant son coéquipier et Lando Norris (Mclaren).

Formule 1 : FP3, Mclaren et Renault anticipent

Nous nous retrouvons ce samedi 8 août 2020 sur le circuit de Silverstone, pour les essais libres 3 du GP de Formule 1 du 70ème anniversaire. Pas de précipitation en piste, pour l’instant puisqu’après 8 minutes écoulées, aucun pilote n’est encore sorti de la voie des stands. Finalement, c’est Lando Norris qui sort le premier. D’ailleurs, chez Mclaren -comme chez Renault– les pilotes n’ont pas utilisé le moindre train de pneus médiums. L’idée étant de conserver les trois trains alloués pour la course. Sachant que les gommes les plus tendres ne seront sans doute pas utilisées. Lesquelles étant encore plus tendres que celles du week-end dernier. Aussi, compte-tenu des crevaisons survenues dimanche, les écuries anticipent.

A noter aussi, après la casse du moteur de la Ferrari de Vettel, son V6 a été remplacé, au même titre que celui de Leclerc, par mesure de précaution. La première référence du jour est donc pour la Mclaren, suivie de la seconde monoplace de l’équipe de Woking. Norris dispose de 4 dixièmes d’avance sur Sainz. Après un quart d’heure de roulage, Charles est à son tour au volant. Sebastian aussi. Et Vettel s’intercale entre les Mclaren. En revanche, Leclerc signe le meilleur chrono. Mais Lando reprend le meilleur ! Puis la Ferrari déloge encore la Mclaren, grâce à ses gommes tendres.

Gasly meilleur temps provisoire

Nico Hülkenberg est en piste. De son côté, Sainz signe le 3ème temps, en gommes médiums. Raikkonen est 5ème et dernier, à 38 minutes de l’échéance. Puis le no27 coupe la ligne, c’est le 3ème chrono. De nombreux pilotes sortent enfin. Et Ocon prend immédiatement la 3ème place. Mais Stroll règle tout le monde, meilleur temps. En tendres. Mais Gasly le remet à sa place, l’Alpha Tauri est aux commandes. La Mercedes no77 se présente. Et forcément, le chrono de référence est au bout du tour.

Toutefois, il faut attendre quasiment la mi-séance pour voir, enfin, son coéquipier lui répondre. Lewis Hamilton se lance mais il échoue à 0,017s. Verstappen suit le champion du monde en titre. C’est le 3ème temps, à 2 dixièmes de la référence provisoire. 28 minutes se sont écoulée et Bottas mène devant; Hamilton, Verstappen, Gasly, Stroll, Ocon, Leclerc, Norris, Sainz, Kvyat, Hülkenberg, Grosjean, Ricciardo, Albon, Latifi, Vettel, Russell, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi.

Alex évolue dans le classement pour se positionner au 7ème rang. Amélioration, également, du no44, qui s’offre le leadership pour moins de deux dixièmes. Pour sa part, Hulk passe P4. A 4 dixièmes. Meilleur temps pour Lando Norris (en médiums) ! avec +0,078s d’avance sur la Mercedes. Vettel remonte, l’Allemand est maintenant 6ème, à près de 6 dixièmes. Leclerc fait mieux, P3, entre les flèches d’argent. En tendres, Valtteri est dans un tour très rapide. Sur la ligne, c’est une nouvelle référence, sur ces EL3.

Au tour d’Esteban Ocon, qui s’affiche à la 5ème place provisoire après un tour réussi. Il pointe à 7 dixièmes. Et le meilleur temps change encore de mains avec, cette-fois, Lewis Hamilton. Nous sommes à 11 minutes du drapeau à damier, dans ces essais libres 3. Alors que Max est gêné dans son tour rapide, par Stroll, Alex prend la 5ème place. Mais les améliorations se succèdent, à 5 minutes du terme de la séance. Les Racing Point passent P4 et P5 devant Leclerc puis les Red Bul.

Une fois encore, la séance s’achève avec la domination des Mercedes, Lewis devant Valtteri. Norris est 3ème mais, chose intéressante, en gommes médiums.