Formule 1 : libres 3 (FP3), Hamilton se refait, Ocon P4 ! (résumé)

Formule 1, Russie, EL3 – Lewis Hamilton aura finalement privé Valtteri Bottas du hattrick, en signant le meilleur temps des libres 3, à Sotchi. Doublé Mercedes et belle prestation, à nouveau, de Renault, avec la belle 4e place d’Esteban Ocon.

G.P de Russie, c’est parti pour les libres 3

Valtteri Bottas va-t-il réalisé le hattrick, après s’être offert le meilleur temps des deux premières séances ? Une chose est sûre, le pilote Mercedes a toujours été à l’aise, sur ce circuit de Sotchi. D’ailleurs, il est probablement le grand favoris, pour la pole position. Côté météo, si un risque de pluie avait été évoqué il y a quelques jours, c’est une une piste entièrement sèche, sans menace de pluie, que les essais libres 3 commencent.

👀 Race weekend incoming 👀 pic.twitter.com/Ps1NG5fBUa — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

La voie des stands est dégagée, il est l’heure d’en découdre ! Afin de préparer les qualifications au mieux. Lando Norris est le premier à l’oeuvre, en médiums, après quasiment 7 minutes de séance. Puis Bottas, les Haas et une Renault prennent à leur tour la piste. Le no77 est dans un tour rapide mais il se rate après le premier secteur. Grsosjean prend la 3ème place, devant son coéquipier. C’est donc Ricciardo qui déloge Norris des commandes de ces EL3.

Lewis Hamilton est à l’attaque. Pendant ce temps, son coéquipier signe un nouveau chrono de référence. Mais ce n’est que le troisième temps, après plusieurs erreurs de pilotage. Kevin améliore pour remonter au 4ème rang, devant la Mclaren de Lando. Nous attendons maintenant Kimi Raikkonen. Et c’est P3 ! A seulement six dixièmes de la Mercedes de tête. De son côté, avec une monoplace moins évoluée que celle de son coéquipier, Sergio Perez prend la 6ème place. Derrière Magnussen.

Verstappen se mêle à la lutte des Mercedes

Meilleur chrono pour Pierre Gasly ! Immédiatement battu par Valtteri. Les Mercedes en avaient visiblement sous le pied. Kvyat 3ème, Leclerc 4ème et Vettel 8ème. Tous les pilotes sont en piste. Esteban Ocon coupe la ligne et intègre le trio de tête. Lewis en aussi en amélioration, mais ce n’est que le 2e temps, derrière son coéquipier. Sortie de piste de Pierre Gasly, qui manque de toucher le mur ! Max Verstappen se présente sur la ligne et le Néerlandais s’intercale entre les deux Mercedes.

Les Ferrari en progrès ?

Après 32 minutes de séance, Bottas mène donc devant Verstappen, Hamilton, Gasly, Ocon, Kvyat, Perez, Leclerc, Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Albon, Sainz, Vettel, Magnussen, Latifi, Russell, Norris, Giovinazzi, Grosjean. Bottas est à nouveau en piste. Et le Finlandais améliore son propre chrono, pour près de deux dixièmes. Son coéquipier britannique se relance à son tour. Et c’est le meilleur temps du week-end. Les Ferrari sont en piste. P4 pour Vettel et P5 pour Leclerc.

Belle amélioration aussi pour Russel, qui se retrouve au 7ème rang provisoire. A 11 minutes du drapeau à damier, Kvyat prend la 3ème place, avant d’être délogé par Sainz. En gommes rouges, Grosjean fait P12, Magnussen P14. Il est temps, pour tous les pilotes de se mettre en mode qualifications. Au tour de Perez de faire mieux, le Mexicain signe la 4e meilleure performance. Alors qu’Albon revient au 7ème rang. Ocon est attendu sur la ligne. P4 !

Les améliorations s’enchaînent. Daniel Ricciardo est en avance dans le premier secteur. Mais ce n’est que le 10ème temps. Ses pneus paraissaient en fin de vie, dans l’ultime secteur. Meilleur temps d’Hamilton dans ces EL3 et doublé Mercedes. Tandis que Renault confirme sa bonne forme. Place au classement.