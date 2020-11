Formule 1 : libres 3 (FP3), la pluie s’invite et annonce une qualif détonante !

F1, EL3, Istanbul – C’est sur une piste humide que s’est déroulée la séance d’essais libres 3 du GP de Formule 1 de Turquie. Un vrai piège pour l’ensemble des pilotes, qui ont du faire preuve de maestria pout s’en sortir. Voilà qui pourrait produire un spectacle exceptionnel au moment des qualifications, tout à l’heure.

GP de Turquie de Formule 1 : wet, wet, wet !

C’est sur une piste humide que les essais libres 3 vont débuter, en Turquie. En effet, en raison d’averses nocturnes, le tarmac n’a pas eu le temps ce sécher, au moment du lancement de la séance. Pour les qualifications, à cet instant, le dernier bulletin météorologique estime qu’il ne pleuvra pas en qualifications. Rappelons que c’est Max Verstappen qui a dominé la première journée.

Les pilotes se lancent donc sur un sol mouillé, sachant qu’il va pleuvoir à nouveau. Les Formule 1 sont munies de gommes intermédiaires. Vettel, Magnussen ou encore, Perez -qui part d’entrée en tête à queue- font partie des premiers courageux à s’élancer. Et Valtteri Bottas nous offre un tour de folie, embarqué dans la Mercedes, avec des dérives et glissades permanentes ! Mais c’est Albon qui signe le meilleur temps après 8 minutes, devant Leclerc et Ocon.

Piste piégeuse, de nombreux pilotes à la faute

Néanmoins, Verstappen fait mieux et récupère les commandes. Tandis que Charles Leclerc expédié la Renault d’Esteban dans le décor ! Drapeau jaune. Carlos Sainz réclame des pneus pluie. Il faut dire que les têtes à queue sont nombreux. Vettel, Kvyat et Norris ont également été piégés. Désormais, la pluie s’intensifie. On a du man à croire que la piste sèchera d’ici les qualifications. Désormais, nombre de pilotes chaussent des gommes 100% pluie.

Istanbul Park is proving very, very challenging in these tricky conditions 😳 Sergio Perez is the first to 🔄 on Saturday#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/fUOY4HEYX5 — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Après 21 minutes de séance, c’est au tour de Charles Leclerc de se faire piéger. Il passe tout prêt du mur mais s’en sort finalement sans mal. Pour l’heure, Verstappen devance Leclerc, Albon, Ocon, Norris, Vettel, Perez, Bottas, Magnussen, Stroll, Ricciardo, Sainz, Giovinazzi, Gasly, Grosjean, Raikkonen, Kvyat. Mais entre le 3ème et le 4ème, il y a déjà 5,4s d’écart !! Lewis Hamilton et les Williams n’ont pas signé le moindre chrono. Et avec la pluie qui s’est intensifiée, plus personne ne sort de la voie des stands. Il serait pourtant opportun de s’exercer un peu, avant des qualifications qui seront sans doute délicates, dans des conditions similaires…

Il reste, désormais, 20 minutes dans ces libres 3. Et la hiérarchie n’a pas évolué. D’ailleurs, avec un retour de la pluie après quelques minutes d’accalmie, aucune chance que les pilotes améliorent les chronos déjà établis. Toutefois, les Alfa Roemo reprennent la piste en full wet, au même titre que Lewis Hamilton. Sortie de Giovinazzi, qui endommage légèrement sa monoplace au passage. Et l’Italien sort une seconde fois, sans contact cette-fois.

Le drapeau à damier est passé et Max Verstappen réussit le hattrick, après avoir signé le meilleur chrono des deux premières séance. Notons aussi l’absence de chrono signé par Hamilton, chose qui pourrait lui faire défaut en qualifications, tout à l’heure. Place aux classement complet de la séance.