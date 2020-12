Formule 1 : libres 3 (FP3), Verstappen P1, Bottas se reprend, Russell rentre dans le rang

F1, Sakhir, EL3 – Belle réaction de Bottas, face à Russell lors des libres 3 du GP de Formule 1 de Sakhir. Le Finlandais a signé le deuxième temps, loin devant son coéquipier. Néanmoins, c’est bien Max Verstappen qui a pris le pouvoir.

Grand-Prix de Sakhir de Formule 1 : les essais libres 3

Nous voilà reparti pour un tour où plutôt, pour une heure d’essais, sur le circuit de Bahreïn. Il s’agira de l’ultime chance, pour les pilotes, de mettre au point leurs monoplaces en vue de la séance qualificative du GP de Formule 1 de Bahreïn. Et alors que l’on s’attendait à une domination de Bottas et/où de Verstappen, c’est George Russell qui est en train de créer la surprise. Au point qu’il fait maintenant partie des grands favoris, dans l’optique de la course à la pole position.

Le premier pilote à signer un temps est l’un des rookies du week-end, Pietro Fittipaldi en l’occurrence. Puis Magnussen et Norris font mieux, chacun à leur tour. Avant que Daniel Ricciardo ne prenne les commandes de ces EL3. Charles Leclerc P1, après 21 minutes de séance. Albon 3ème, Russell 10ème. Mais c’est Bottas qui met tout le monde d’accord, avec près de deux dixièmes d’avance sur la Ferrari. Tandis que Pierre Gasly prend la seconde place, avant d’en être délogé par Max Verstappen. En gommes dures, ce dernier est tout proche de la Mercedes, pourtant en tendres.

Quelques minutes après, George bat son coéquipier…avant de s’incliner face à Valtteri, pour un dixième. Kvyat troisième. Mais le Russe cède sa place à Verstappen, à deux dixièmes du leader provisoire. Puis Bottas améliore son temps, il devance désormais le Britannique de quasiment une demi-seconde. Alors que le cap de la mi-séance est passé depuis 5 minutes, c’est donc Bottas qui mène la danse. Il est suivi, dans l’ordre, de Russell, Verstappen, Gasly, Kvyat, Leclerc, Ricciardo, Albon, Sainz, Perez, Raikkonen, Norris, Stroll, Ocon, Magnussen, Giovinazzi, Vettel, Aitken, Latifi, Fittipaldi.

Belle percé de Ferrari avec Sebastian Vettel, qui s’intercale entre les deux Mercedes ! Néanmoins, Russell progresse quelques minutes plus tard, pour récupérer la deuxième place. Il pointe néanmoins à 4 dixièmes de son coéquipier, qui semble avoir repris des couleurs. Puis Leclerc franchit à son tour à la ligne pour signer la 3ème meilleure performance, juste devant son coéquipier. Mais Verstappen et Gasly, 5ème et 6ème, ont signé leurs tours en gommes dures, contrairement aux quatre meneurs.

Testing the limits! 🚨 Fewer drivers are straying off track at Turn 8 this evening #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/AvaMXYVAIc — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Verstappen prend les choses en main !

Bel effort, aussi, de Kevin Magnussen, qui signe le 9ème chrono, à une seconde de la tête. Giovinazzi 3ème. La piste s’est bien améliorée en peu de temps, semble-t-il. Raikkonen améliore aussi, il est maintenant 9ème. Lando Norris prend la seconde place. Max Verstappen passe les tendres et d’emblée, il prend la tête de ces libres 3 du Grand-Prix de Formule 1 de Sakhir ! Sur les mêmes gommes, Pierre Gasly revient au 3ème rang. Les Mercedes seraient-elles perfectibles, sur cette piste, pourtant favorable sur le papier ?

Restent désormais, moins de dix minutes. Par contre, chez Ferrari l’embellie aperçue en termes de performances se voit ternie par la fiabilité. Visiblement, la Scuderia va changer le moteur de Sebastian Vettel.

Place au classement de ces libres 3.