Formule 1 : Magnussen finalement bien placé pour conserver son volant ?

Le marché des transferts n’est pas forcément en train de tourner en faveur de l’écurie Haas, en Formule 1. Entre les propos de Red Bull indiquant que « personne ne souhaitait aller chez Haas » et un intérêt public des pilotes disponibles visiblement limité, cela pourrait faire les affaires de Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen à défaut de rivaux ?

Chez Haas, un seul pilote est toujours dans la course pour conserver un baquet, Kevin Magnussen. Car pour Romain Grosjean, nous savons que les espoirs ne sont plus au programme, sans doute depuis le Grand-Prix de Hongrie de Formule 1. Ce dernier devrait, ainsi, quitter la discipline reine à l’issue de la saison en cours. Par contre, pour le Danois, la situation est peut-être en train de tourner en sa faveur. Du moins, si Steiner et Haas veulent conserver un pilote d’expérience dans leurs rangs.

Si Mazepin et son papa fortuné est sur les rangs et que Steiner admet son intérêt pour Mick Schumacher, ce dernier devrait plutôt rejoindre les rangs d’Alfa Roméo. En lieu et place de Giovinazzi. Concernant Hülkenberg, le Team Principal l’a déjà avoué, les discussions sont arrêtées depuis plusieurs semaines. Ce dernier étant concentré sur le baquet Red Bull encore disponible. Même chose pour Sergio Perez sachant que l’intéressé lorgne aussi et surtout sur Williams et Alfa Roméo.

Alors pour Haas, en dehors d’un Kvyat pas très sexy voire, d’un Alex Albon s’il est remercié, Kevin Magnussen reste une option crédible. Surtout que ce dernier dispose lui aussi d’un sponsor, en plus de sa pointe de vitesse et de sa capacité à prendre des départs canon. Plus que tout, Kevin est apprécié par Guenther. Et il serait surprenant que dans une situation comme celle-ci, la Direction décidé de repartir de zéro, avec deux nouveaux pilotes. Surtout si un jeune était enrôlé l’an prochain. D’autant plus s’il s’agit de Mazepin qui, sans être mauvais, n’est pas non plus le plus doué de sa génération.

Donc, oui, Kevin Magnussen dont l’avenir en Formule 1 semblait compromis il y a encore quelques jours, pourrait finalement sauver son baquet. Néanmoins, de récentes rumeurs en provenance du Danemark font état du contraire. Selon eux, Haas aurait décidé de se séparer de ses deux pilotes. Mais rien d’officiel pour le moment. Le Grand-Prix du Portugal pourrait toutefois permettre aux cadres de la formation américaine d’officialiser quelque chose. A suivre, donc…