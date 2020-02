Formule 1 : Magnussen inaugurera la Haas à Barcelone

Haas vient de révéler son programme de roulage pour les essais de Barcelone Formule 1. Kevin Magnussen pilotera le premier avant d’alterner avec Romain Grosjean.

Tout est déjà programmé chez Haas. L’écurie étasunienne vient en effet de dévoiler son programme de roulage lors des essais de Barcelone I et II. A savoir, qui prendra le volant sur chaque journée d’essais.

Et c’est Kevin Magnussen, qui roulera le premier, mercredi 19 février. Après la révélation en réel de la Haas VF-20, à huit heures du matin dans la pit-lane, le Danois prendra place dans sa Formule 1. Et s’en ira en piste pour les premiers tours de roue de sa monoplace.

Alors sur le banc, Romain Grosjean prendra la suite le jeudi 20. L’occasion de suivre le tricolore en action dans sa nouvelle voiture. D’autant que, dans un souci d’équité de temps de roulage, ce dernier roulera également le vendredi matin. Magnussen remontant dans la monoplace l’après-midi du 21.

Une pause de quelques jours sera alors observée. Avant la deuxième session d’essais sur le tracé catalan, du 26 au 28 février. Et cette fois-ci, Haas prévoit un programme contraire à la première session. Puisque Romain Grosjean roulera le premier, le 26 février. Avant de céder la place à Magnussen le 27, le Danois poursuivant le vendredi 28 au matin. Alors que Grosjean conclura les tests de Barcelone, le 28 février après-midi.

Rappelons que Haas a déjà présenté la voiture qu’elle utilisera cette saison en Formule 1. Revenant notamment à son trio de couleurs originelles gris-noir-rouge. Retrouvez le programme de roulage de l’équipe de Kannapolis pour les essais de Barcelone ci-dessous :

Barcelone I (19-21 février)

Barcelone II (26-28 février)

Waiting about for Wednesday to come around like…#HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/D0TPG0N3Xq

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 16, 2020