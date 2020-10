Formule 1 : Magnussen y croit encore et pense avoir appris avec Grosjean

Pour Kevin Magnussen, l’horizon s’est récemment assombri, concernant sa carrière en Formule 1. Néanmoins, le Danois reste ouvert à toutes les options et discute avec de nombreuses personnes, en Indycar et en WEC notamment. Par ailleurs, le pilote Haas a évoqué sa collaboration passée avec Romain Grosjean.

Kevin Magnussen : un rôle de réserviste pour rebondir ?

D’après Kevin Magnussen, sa rivalité avec Romain Grosjean, ces trois dernières années, l’a aidé à devenir meilleur. « Je dirais que je suis ouvert à tout, pour l’instant. Je n’ai que 28 ans, et je sens encore que j’ai encore des choses à donner en F1. Ces dernières années avec Haas en particulier, j’ai beaucoup progressé en tant que pilote. Avec Romain, nous nous sommes poussés mutuellement, et j’ai énormément appris de lui. Je me sens prêt à passer à l’étape suivante, au même moment où je me retrouve probablement sur la touche. On verra. Il ne reste pas beaucoup de baquets. De plus, la victoire me manque vraiment, le sentiment de gagner me manque, et c’est quelque chose à quoi je pense beaucoup ces derniers temps. »

Ainsi, tout comme Grosjean, Magnussen a soif de victoires. Et en Formule 1, dans sa situation actuelle, cet objectif parait complexe à réaliser, à court terme. Néanmoins, la perspective d’un rôle de réserviste demeure une option à considérer pour lui. D’autant que par les temps qui courent, avec la menace du COVID-19, les pilotes de réserve auront probablement des occasions, en 2021. Et puis la perspective du nouveau règlement (2022) pourrait offrir des opportunités aux équipes de milieu de tableau. Alors, se « placer » dans l’une d’entre-elles en attendant ne serait sans doute pas une mauvaise affaire.

Ceci étant dit, Kevin regarde dans d’autres disciplines et notamment du côté du championnat WEC.