Formule 1 : malgré le gel du développement, Mclaren devra modifier son châssis

Les hautes instances de la Formule 1 ont récemment annoncé le gel du règlement qui était supposé faire ses débuts l’an prochain. Et en accompagnement de cette mesure, les écuries auront l’interdiction formelle de modifier quoique ce soit sur leur monoplace. En d’autres termes le châssis, par exemple, ne pourra faire l’objet d’améliorations. Mais c’est pourtant ce que va faire Mclaren, d’ici la fin de l’année en cours.

Mclaren : des modifications inévitables mais sous contrôle

Mclaren, du fait de son passage du moteur Renault au bloc Mercedes l’année prochaine en Formule 1, n’aura d’autre choix que de procéder à la modification de son châssis. Et évidemment, les pouvoirs sportifs (ainsi que les concurrents de Mclaren, comme nous pouvons l’imaginer) y voient une opportunité, pour l’équipe de Woking de tirer un avantage qui serait jugé illicite. En clair, profiter du gel des autres monoplaces pour améliorer la sienne, tout en se cachant derrière les modifications essentielles, dans le cadre de l’intégration du V6 allemand.

Alors ma FIA sera aux aguets et suivra avec attention toutes les étapes de cette phase, histoire de prévenir toute tentative éventuelle de triche. C’est le Directeur de Mclaren qui nous explique comment se déroulera la procédure : « C’est certain, il y aura des contraintes quant à la qualité de l’intégration que nous pourrons faire de cette unité de puissance sur la voiture actuelle. Nous avons convenu avec la FIA qu’elle suivra de très près le fait que nous soyons autorisés à faire uniquement des changements absolument nécessaires à l’installation de l’unité de puissance Mercedes. Ils veilleront de très près à ce que nous ne touchions pas à d’autres domaines autour de l’unité de puissance et qui nous permettraient de réaliser des gains de performance supplémentaires. »

« Nous le comprenons pleinement et nous sommes d’accord avec cela, car nous devons voir les choses avec une vision plus générale. Nous devons être d’accord et nous soutenons ce gel. Encore une fois, et comme je l’ai dit auparavant, cela assure des économies pour tout le monde cette année. »

