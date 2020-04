Formule 1 : Marcus Ericsson, pilote sous-côté, d’après Ricciardo

Durant la semaine écoulée, Daniel Ricciardo (pilote Renault F1) a tenu à mettre en avant plusieurs pilotes qui, selon- lui, ont été sous-côtés. Et parmi eux, le plus surprenant est sans aucun doute Marcus Ericsson. Il est vrai que le pilote Suédois n’a jamais joui d’une bonne réputation en Formule 1. Pourtant, l’intéressé a régulièrement démontré une belle pointe de vitesse. Malheureusement, ses sorties de piste trop nombreuses et son manque de régularité ont eu raison de sa carrière. Dans la catégorie reine, tout du moins.

Marcus Ericsson : quelques beaux faits d’armes

C’est donc Daniel Ricciardo qui est récemment monté au créneau pour prendre la défense de Marcus Ericsson. Un pilote régulièrement critiqué et souvent cantonné à un rôle de pilote payant. Certes, ce dernier est arrivé en F1 grâce à ses gros sponsors. Néanmoins, rapidement, Marcus a fait preuve d’un certain coup de volant. Difficile, cependant, de se débarrasser d’une étiquette, placardée pendant plusieurs années. C’est probablement pour cette raison que le pilote officiel Renault a tenu à rendre à César ce qui lui appartenait :

« Marcus était toujours bien rapide quand nous courions ensemble. Il avait signé la pole à Macao en 2009 en F3, quand nous étions tous les deux là-bas. Vous n’êtes pas un pilote du dimanche pour réussir la pole là-bas, et six d’entre nous sur la grille, cette année-là, ont finalement atteint la F1. En tant que junior, Marcus était très bien noté et j’avais l’impression que cette réputation n’a pas duré quand il est arrivé en Formule 1. La vitesse était pourtant définitivement là. Avec la saison 2018, chez Alfa Romeo on a pu le voir en début d’année contre Charles. Mais au fil de la saison, Charles s’améliorait de toute évidence en tant que recrue et depuis, il a prouvé être un pilote de haut niveau absolu. Mais la vitesse de Marcus que je ressentais était probablement sous-estimée« .

Marcus Ericsson appréciera sans doute cette marque de respect. Entre-temps, l’ex-pilote Alfa Roméo a débuté une carrière aux USA, en Indycar. Et d’entrée (lors de sa 1ère saison), il est parvenu a signer un beau podium, après une folle remontée. Peut-être une preuve supplémentaire que, dans un bon jour, le Suédois peut réaliser de belles performances. Restent les mauvais jours…