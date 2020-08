Formule 1 : Marko ne pense pas encore à remplacer Kvyat, malgré ses mauvais résultats

C’est un fait, depuis le début de la saison 2020 de formule 1, Daniil Kvyat subit la loi de Pierre Gasly, son coéquipier chez Alpha Tauri. Pourtant, Helmut Marko, bien conscient des mauvaises performances du Russe, n’envisage pas de le remplacer à ce stade de l’année.

Formule 1 : Kvyat victime…de Gasly !?

Décidément, Daniil Kvyat semble jouir d’un statut particulier, au sein de la galaxie Red Bull. Car, malgré un très parlant 6-0 en qualifications (et un manque de points en course, à l’inverse de Gasly) à ses dépends et face à son coéquipier, l’intéressé n’est pas remis en question au sein de la formation de Faenza. Sachant que Honda pousse pour propulser les pilotes issus de sa propre filière, dans l’un des baquet potentiellement disponible :

« Daniil n’apporte pas les performances que nous attendons. Mais nous sommes encore juste avant la mi-saison. Nous ne pensons pas à remplacer Kvyat« , a déclaré Marko chez nos confrères de Speedweek. Car selon l’intéressé, c’est surtout Pierre Gasly qui réalise des performances particulièrement bonnes. Helmut pense-t-il, pour autant, au tricolore afin de remplacer un Alex Albon en très mauvaise forme. Difficile d’y croire…

source