Formule 1 : Marko voulait que ses pilotes contractent le COVID-19

Décidément, Helmut Marko regorge d’imagination…et de propos choquants ! En effet, l’un des hommes forts de l’écurie Red Bull Racing en Formule 1 a mis une proposition sur la table. Celle de mettre en place un « camp » dans lequel tous les pilotes Red Bull (F1 et autres) se seraient entassés afin de travailler physiquement et mentalement. Avec la perspective qu’ils contractent tous le COVID-19 !

Formule 1 : Verstappen était contre l’idée de Marko

C’est sur la chaîne autrichienne ORF qu’ Helmut Marko a fait part de son étonnante idée. « Nous avons quatre pilotes de Formule 1, et huit ou dix juniors. L’idée était d’organiser un camp où nous aurions pu combler ce temps mort mentalement et physiquement. Et ça aurait été le moment idéal pour que l’infection se produise. Ce sont tous de jeunes hommes en excellente santé. Ainsi, ils auraient été préparés pour le moment où la saison débutait, et on pouvait être prêt pour ce qui sera probablement un championnat très dur une fois qu’il commencera. Disons-le ainsi : ça n’a pas été bien accueilli »

Et parmi les pilotes concernés, Max Verstappen était, semble-t-il, le plus effrayé à l’idée de se voir contaminé par le virus en question. Heureusement, la proposition d’ Helmut Marko a été rejeté. L’histoire ne dit pas si l’intéressé aurait été prêt à se joindre à ce fameux « camp », pour montrer l’exemple…

