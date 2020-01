Formule 1: Max Verstappen et Red Bull liés jusque fin 2023

Max Verstappen restera pensionnaire de Red Bull Racing jusque fin 2023. Le Néerlandais va donc faire face au challenge de 2021 avec la même équipe.

L’information est tombée il y a quelques heures, Red Bull Racing gardera Max Verstappen pendant encore quatre saisons. Le Néerlandais a en effet reconduit son contrat avec la structure de Milton Keynes.

De quoi prolonger la relation qu’il entretient depuis ses débuts en Formule 1, en 2015 chez Toro Rosso. Un apprentissage fracassant, avant de rapidement monter en gamme, l’année suivante, dans le baquet de la Red Bull. Toujours avec le même succès, ce dont il se dit reconnaissant:

Cette signature verra donc Max Verstappen défendre les couleurs de Red Bull en 2021. Année lors de laquelle le règlement technique de la Formule 1 va évoluer. La stabilité sera donc une clé afin de se battre pour la victoire, ce que détaille le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner:

En parlant de succès, Max Verstappen compte justement sur les saisons à venir pour s’imposer. Le Néerlandais est convaincu de faire le bon choix en poursuivant avec Red Bull Racing, ce qu’il explique:

A voir désormais si l’équipe répondra à ses attentes jusqu’à fin 2023. Rappelons que Max Verstappen a déjà remporté huit courses dans sa carrière Formule 1, toutes avec Red Bull. Il a également terminé 3e du championnat du monde des Pilotes la saison passée.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020